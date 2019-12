Kaj nam prinaša leto 2020?

Ljubljana - Medijska hišav sodelovanju zdanes na Ekonomski fakulteti v Ljubljani organizira poslovni dogodek Pogled 2020: konkurenčnost, inovativnost in pot do razvojnega dogovora. Izpostavljena bodo vprašanja, kako se Slovenija spopada z izzivom ohranjanja in povečevanja družbene blaginje ob demografskih izzivih in ogroženosti zaradi podnebnih sprememb ter kakšna je pot do razvojnega sporazuma.Udeleženci bodo razpravljali tudi o tem, ali ukrepi ekonomske politike spodbujajo konkurenčnost našega gospodarstva, rast produktivnosti in krepitev družbene kohezije ter kako povečati konkurenčnost in dodano vrednost. Osrednji govorec bo dr., eden najboljših poznavalcev vzvodov konkurenčnosti na svetu, profesor financ in direktor Centra za konkurenčnost na inštitutu IMD.Dogodek bodo s pozdravnimi nagovori odprli, glavni direktor družbe Delo,, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments. Predsednik združenja Manager (ZM)bo predstavil, zakaj je potreben sporazum za razvoj.O prihodnost gospodarske politike v Sloveniji: Ali ima slovenski socialno tržni model možnost preživetja, bo govoril, predsednik Observatorija ZM in profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. O razvoju, percepciji omejenosti dobrin in razumevanje enakosti bo govoril, urednik Delove Sobotne priloge.Predavanje na temo Pravna država, zasebna lastnina in pomen za gospodarstvo bo imela, profesorica za evropsko pravo, nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU, članica izvršnega in upravnega odbora EU Agencije za temeljne pravice na Dunaju in članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.Pred okroglo mizo o voditeljstvu za trajnostni razvoj in družbeno kohezijo pa bo o gospodarstvu v letu 2020 in odpornosti v času negotovosti predaval, glavni ekonomist Ekonomskega inštituta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (EIPF).Na okrogli mizi bodo sodelovali, menedžer leta 2019 Združenja Manager, nekdanji predsednik uprave družbe Petrol,, predsednik častnega razsodišča Združenja Manager,, izvršna direktorica SZZ in, predsednik uprave SID banka.