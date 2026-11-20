Ob nedavnem primeru Darsa, ki je nasedel spletnim goljufom in na njihov račun nakazal 1,8 milijona evrov, se postavlja vprašanje, ali je mogoče denar v takšnih primerih dobiti nazaj? Poznavalci in banke opozarjajo, da zelo redko, še posebej, če denar konča na računih izven Evrope ali celo v kriptosvetu. Zavarovalnice zato že nekaj časa ponujajo tako imenovana kibernetska zavarovanja, v svoje pakete bančnih računov za fizične osebe pa jih vključujejo tudi nekatere banke. Ali imajo sklenjeno tovrstno zavarovanje, na Darsu nismo izvedeli. Iz darsa so včeraj sporočili, da jih je policija obvestila o uspešnem zavarovanju skoraj 1,6 milijona evrov od skupno 1,8 milijona evrov spornih nakazil v spletni goljufiji in da lahko pričakujejo vračilo. Na policiji nimajo sicer nimajo podatkov, koliko ...