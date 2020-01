Kaj pravzaprav dela orodjar ali livar?

Talum želi mladim približati tehnične poklice. Zato bodo jutri ob 9. uri spet gostili osnovnošolce zaključnih razredov osemletke in njihove starše. Na prikazu, ki bo že deveti po vrsti, jim bodo v proizvodnji predstavili nekatere poklice iz njihove delokroga. Predočili jim bodo, kakšna delovna opravila so v praksi povezana s posameznim poklicem. Tako bodo dobili predstavo o raznolikosti, znanjih in spretnostih, potrebnih za delovno odličnost.



Aktivnost je del dolgoročne kadrovske strategije, ta edinstveni pristop pa je postal dobra poslovna praksa, ki jo je povzela tudi gospodarska zbornica. Ni pa edina, podjetje bo nadaljevalo s prikazom tehničnih poklicev in kariernih priložnosti tudi na informativnih dnevih in prek drugih komunikacijskih kanalov, ki so blizu mladi generaciji.