Kaj prinaša drugo četrtletje: Od prodajnega pritiska do novih priložnosti

Ob koncu marca 2026 finančni trgi vstopajo v zanimivejšo fazo, kot bi lahko sklepali iz naslovov v medijih. Čeprav prevladujoča narativa še vedno poudarja skrbi glede ameriškega dolga, inflacije in morebitnega upada gospodarske prevlade ZDA, tržna dinamika nakazuje bolj konstruktivno sliko. Kratkoročna tehnična slika se izboljšuje, čeprav makroekonomska negotovost ostaja. Za vlagatelje to pomeni bolj niansirano okolje, kjer so tveganja še vedno prisotna, vendar se postopoma znova odpirajo tudi priložnosti.

Mahdi Saadi Foto Jernej Lasič

S taktičnega vidika se hkrati oblikuje več podpornih dejavnikov. Zaključuje se četrtletno rebalansiranje, ki je običajno povezano s prodajnimi pritiski pokojninskih skladov, kar pomeni, da se pomemben tehnični zaviralec trga umika. Hkrati so sistemske strategije, kot so CTA in Vol-Control, v položaju, da ob stabilizaciji tržnih razmer povečajo izpostavljenost, kar lahko dodatno podpre rast trgov. Mali vlagatelji ostajajo pomemben stabilizacijski dejavnik, saj vztrajno kupujejo ob padcih, medtem ko se v drugem četrtletju pričakujejo tudi dodatni prilivi iz naslova davčnih vračil v ZDA. Tudi sezonski vzorci so ugodni, saj april zgodovinsko sodi med donosnejše mesece za ameriške delnice. Kljub temu pot ne bo povsem gladka. Zadnji dnevi četrtletja so pogosto zaznamovani z nižjo likvidnostjo in izrazitejšimi nihanji, saj institucionalni vlagatelji zaključujejo prilagoditve portfeljev, pokojninski skladi pa povečujejo izpostavljenost do obveznic. Pri tem geopolitično okolje – od trgovinskih napetosti do negotovosti na energetskih trgih – še naprej vpliva na razpoloženje vlagateljev in lahko kratkoročno sproži dodatne valove volatilnosti, tudi če osnovni trend ostaja nespremenjen.

Na makroravni si več pozornosti zasluži pogosto omenjena narativa »Sell America«. Ideja o hkratnem padcu ameriških delnic, obveznic in dolarja je postala bolj prisotna, predvsem zaradi visoke ravni javnega dolga in vztrajne inflacije. Vendar podatki kažejo, da so takšni scenariji redki in da trenutno okolje v tem pogledu ne izstopa. Ameriško gospodarstvo kljub neravnotežjem ostaja eno ključnih gonil globalne rasti, z visoko stopnjo inovativnosti in globokimi kapitalskimi trgi. Za slovenske vlagatelje je to še posebej pomembno, saj so globalni portfelji še vedno precej odvisni od gibanja ameriških trgov.

Ključno sporočilo je, da se trgi premikajo iz faze prisilne prodaje in izrazite previdnosti v bolj uravnoteženo okolje, kjer tveganje navzgor ponovno pridobiva pomen. Kratkoročno je treba pričakovati povečano volatilnost, zlasti ob prehodu v novo četrtletje, vendar to odpira več taktičnih priložnosti za aktivne vlagatelje in trgovce. Za dolgoročne vlagatelje pa se lahko postopoma oblikujejo bolj privlačne vstopne točke, saj tehnični pritiski popuščajo, kapital pa se začne vračati v bolj tvegane naložbe.