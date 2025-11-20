Kaj prinaša hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

Ljubljanska borza, če bodo regulatorji dovolili podržavljenje Zagrebške borze, bo edina evropska borza v lasti tuje države. Kratkoročno sicer zaradi tega ni pričakovati večjih sprememb delovanja slovenskega trga kapitala, strateško pa predstavlja veliko pomanjkljivost Slovenije in to prav v obdobju velikih investicijskih vlaganj. Pregled lastništva borz pokaže, da imajo države izrazito zaščitniški odnos do domačega trga kapitala.

Kakšne so možne posledice tujega državnega lastništva?

Kdo so lastniki evropskih borz?

Kako se druge države odzivajo ob poizkusih prevzemom borz?