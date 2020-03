Kaj prinaša vojna za naftni trg

Črnemu ponedeljku na finančnih trgih bo, kot kaže, sledil precej vedrejši torek. Ponoči so se indeksi azijskih borz zvišali za okoli dva odstotka. Tudi nafta se je danes podražila za sedem odstotkov, kar pa je seveda zgolj tehnični popravek po včerajšnjem padcu za več kot četrtino.Že včerajšnji padec je verjetno dovolj, da se bodo če dva tedna ponovno znižale tudi najvišje dovoljene cene tistih pogonskih goriv, ki so v Sloveniji nadzorovane.Slabo uro pred odprtjem evropskih borznih trgov vse kaže na tri odstotno rast indeksov evropskih borz in če se bo to res zgodilo, se bodo popoldne za okoli tri odstotke povzpeli tudi ...