Kaj prinašajo ameriške predsedniške volitve

Po letu rekordnih borznih rasti je povsem normalno pričakovati streznitev in posledično povečanje negotovosti, toda analitiki že leta niso bili tako optimistični. Svoj optimizem opirajo na kar nekaj stebrov. Pričakovana rast je vseeno precej skromnejša, kot se je razvila lani.Prvi steber optimizma je zgodovinski. Letos bodo v ZDA predsedniške volitve, to pa praviloma pomeni deljenje predvolilnih daril v obliki davčnih in monetarnih spodbud, ki izboljšajo razpoloženje med volivci. Le redki so primeri, ko so v letu ameriških predsedniških volitev finančni trgi doživeli upad. Res pa je, da je v zadnjih dveh desetletjih to skoraj ...