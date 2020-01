FOTO:Kaj se bo letos gradilo in kje bodo zastoji

Ljubljana – Letos bi se lahko začeli graditi nekateri večji infrastrukturni projekti, in sicer druga cev karavanškega predora ter tretja razvojna os na severnem in južnem delu. Nadaljujejo se železniški projekti, za državne ceste pa bo na voljo manj denarja kot lani. Pregledali smo, kateri so letošnji večji projekti na avtocestah, državnih cestah in železnicah. Leto in pol po začetku del na avstrijski strani naj bi turški Cengiz začel gradnjo karavanške cevi tudi s slovenske strani. Letos je za skoraj stomilijonski projekt predvidenih 15 milijonov evrov. Družba za avtoceste (Dars) načrtuje še začetek gradnje ...