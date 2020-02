Kaj se skriva v prodjani pogodbi za NKBM

Ljubljana – Ameriški sklad Apollo in EBRD sta se pri nakupu Nove KBM temeljito zavarovala glede plačila morebitnih dodatnih obveznosti banke, ne le zaradi odškodnin za izbrise pri sanaciji bank, ampak tudi glede premalo plačanih davčnih obveznosti. To je mogoče ugotoviti iz vpogleda v kupoprodajno pogodbo za NKBM, ki smo ga zahtevali na podlagi zakona o dostopu do javnih informacij. Apollo, ki je nedavno prek NKBM prevzel tudi Abanko, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta junija 2015 z državo oziroma Slovenskim državnih holdingom (SDH) sklenila pogodbo za odkup sanirane mariborske banke za 250 milijonov evrov. A ...