Kaj si od tehnoloških podjetij želijo vlagatelji?

Tehnološka podjetja imajo vse od nastanka prvih modelov umetne inteligence (UI) pomembno vlogo v investicijskih zgodbah številnih vlagateljev. Donosnost naložb v podjetja, ki so neposredno povezana z razvojem in ponudbo umetne inteligence, je bila v zadnjih nekaj letih izjemna. Še pred kratkim sta bili rast vrednosti teh delnic in njihova donosnost tesno povezani z višino investicij v infrastrukturo in razvoj UI, vendar se z umirjanjem investicijske evforije pozornost vlagateljev korakoma preusmerja k ustaljenim investicijskim praksam.

Aljaž Kmecl, Generali Investment Foto Generali Investment Generali Investment

Ob poročanju rezultatov poslovanja za tretje četrtletje postaja vse bolj jasno, da v očeh vlagateljev ne zadostujejo zgolj poročila o velikih investicijah za gradnjo tehnološke infrastrukture, dobra strategija in grandiozni plani za prihodnjo dobičkonosnost. Vlagatelje po več letih močnega investicijskega cikla zdaj zanima predvsem zmožnost pretvorbe preteklih investicij v konkretne dobičke za vlagatelje ali pa vsaj nadaljnja rast povpraševanja po storitvah UI.

Večini tehnoloških gigantov, ki so ponudniki modelov umetne inteligence, se sicer prihodki od prodaje povečujejo, a to za vlagatelje ni zadosten pozitivni signal, če rast prihodkov ni višja kot v preteklem kvartalu. Čim se rast povpraševanja po storitvah UI v primerjavi s prejšnjimi četrtletji ne veča, nekateri investitorji v bojazni pred morebitnim množičnim umikom vlagateljev iz tehnoloških delnic, povezanih z umetno inteligenco, hitro reagirajo s prodajo deleža svojih naložb v te delnice. To naj bi nakazovalo na miselno naravnanost nekaterih vlagateljev, da se je na področju investiranja v UI oblikoval investicijski balon, ki pa bi po ocenah nekaterih lahko s takšnim početjem lahko tudi počil.

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Številke z delniških trgov kažejo, da so po objavi poslovnih rezultatov za tretje četrtletje delnice tistih podjetij iz skupine t. i. »veličastnih sedem«, ki so tesno vpeta v razvoj in ponudbo modelov UI, doživele padce v razponu od slabih šest do več kot 14 odstotkov v prvih dneh po objavi rezultatov. Nekaterim izmed teh delnic je sicer že uspelo obrniti trend nazaj navzgor in tako nadomestiti del izgubljene vrednosti, medtem ko druge še ostajajo pod ravnmi izpred objave rezultatov. Pri tem je treba izpostaviti, da so bila v širšem sektorju informacijske tehnologije za zdaj bolj prizadeta predvsem podjetja, ki so ponudniki modelov umetne inteligence ali pa imajo poslovni model močno prilagojen razvoju novih modelov. Dobavitelji opreme za zgraditev potrebne tehnološke infrastrukture ostajajo v nekoliko drugačnem položaju, saj ob optimističnih napovedih glede prihodnje uporabe UI in bodočih dobičkov med investitorji še vedno uživajo večjo mero zaupanja.

Kljub povečani negotovosti v tehnološkem sektorju pa to še ne pomeni, da vlagatelji bežijo z delniškega trga. Vlagatelji se ob morebitnih težavah enega sektorja pogosto raje premaknejo v zavetje bolj defenzivnih naložb, ki jih je prav tako mogoče najti na delniških trgih. Eden izmed tradicionalno bolj defenzivnih sektorjev je, denimo, zdravstvo, znotraj katerega izstopa farmacevtska industrija. Podjetja iz tega sektorja so v letošnjem letu pokazala močno in stabilno finančno pozicijo, ki jo številni vlagatelji ob preplahu v drugih sektorjih vidijo kot zatočišče. Svetovni indeks farmacevtskih podjetij je tako od začetka letošnjega leta porasel za več kot 20 odstotkov, kar je skoraj dvakrat toliko kot osrednji ameriški delniški indeks Standard & Poor's 500. Prav tako se je farmacevtski indeks letos odrezal precej bolje od veličastnih sedem.