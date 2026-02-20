Kaj so individualni naložbeni računi in komu so namenjeni

Naložbena tveganja so odvisna od naložbenih odločitev vlagatelja, torej od naložb, za katere se bo vlagatelj odločil

Čez dva tedna bodo začeli delovati individualni naložbeni računi (INR), katerih namen je spodbuditi prebivalce k aktivnejšemu dolgoročnemu varčevanju, predvsem z nakupi finančnih instrumentov na Ljubljanski borzi. Za ta namen smo pripravili odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo o INR. Sodeč po gibanju borznih tečajev, vlagatelji pričakujejo precejšnje zanimanje za INR, ki bi lahko opazno vplivalo na povpraševanje po delnicah in tudi drugih kotirajočih instrumentih. Indeks Ljubljanske borze Sbitop se je letos povzpel za skoraj petino, potem ko je že lani rast znašala izjemnih 50 odstotkov. Po nekaterih ocenah bi se za odprtje INR lahko odločilo okoli 30.000 vlagateljev, toda med njimi bo več kot polovica že aktivnih vlagateljev na Ljubljanski borzi. Vseeno bi lahko bil priliv svežih ...