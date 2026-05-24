Kaj v resnici pomeni graditi startup: zgodba Jana Habata in FRESH32

Ko poslušamo zgodbe uspešnih startupov, pogosto slišimo predvsem končni rezultat: število uporabnikov, višino investicije, širitev na tuje trge in velike ambicije. Redkeje pa slišimo, koliko negotovosti, napačnih odločitev, učenja in vztrajnosti je potrebnih, da podjetje sploh pride do te točke.

Prav o tem v podkastu SUPERMOC govori Jan Habat, soustanovitelj slovenskega startupa FRESH32, ki razvija inovativne izdelke za oralno higieno. Podjetje je v manj kot letu dni pridobilo več kot 50.000 uporabnikov, zaključilo investicijski krog v višini 1,2 milijona evrov in začelo načrtovati širitev na tuje trge.

A Habatova zgodba ni zanimiva samo zaradi številk. Zanimiva je predvsem zato, ker pokaže, kako v resnici nastaja startup.

Dobra ideja je šele začetek

V podjetništvu se pogosto govori o idejah. A ideja sama po sebi ne pomeni veliko, če ji ne sledijo izvedba, ekipa, disciplina in sposobnost prilagajanja. Habat v pogovoru poudarja, da startup svet zahteva precej več dela, kot si mnogi predstavljajo od zunaj.

Podjetništvo opisuje kot okolje, v katerem moraš biti pripravljen na negotovost. Ni jasnih navodil, ni zagotovila, da bo trg izdelek sprejel, in ni udobja, ki ga pogosto ponuja bolj predvidljivo korporativno okolje.

Po njegovih besedah moraš biti za startup svet tudi nekoliko »nor« – ne v smislu nepremišljenosti, temveč v smislu poguma, da se podaš v nekaj, kjer nimaš vseh odgovorov.

Od korporacije do lastnega podjetja

Jan Habat je z ekipo FRESH32 dokazal, da je prostor za inovacije tudi pri izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist

Habat je pred vstopom v startup svet nabiral izkušnje tudi v bolj strukturiranem okolju. Delo vmu je pomagalo razumeti, kako pomembno je obvladovanje velike količine informacij, nalog in odgovornosti.

Takšne izkušnje so v startupu dragocene. Ko podjetje raste, se od ustanoviteljev pričakuje, da razumejo izdelek, finance, prodajo, marketing, ekipo, proizvodnjo in vlagatelje. V majhnem podjetju ni prostora za razmišljanje, da je nekaj »oddelek nekoga drugega«. Velikokrat mora ista oseba razmišljati strateško in hkrati reševati povsem operativne naloge.

A prav v tem je za Habata tudi privlačnost startup sveta. V njem je več ustvarjalnosti, več neposrednega vpliva in več občutka, da gradiš nekaj svojega.

Investicija ni cilj, ampak odgovornost

FRESH32 je pridobil 1,2 milijona evrov investicije, kar je za mlado slovensko podjetje pomemben dosežek. Toda Habat v pogovoru jasno pokaže, da investicija ni končna zmaga. Je šele začetek nove faze.

Denar podjetju omogoči širitev proizvodnje, izboljšanje procesov, razvoj novih izdelkov in vstop na večje trge. Hkrati pa prinese tudi več odgovornosti. Ko v podjetje vstopijo investitorji, se povečajo pričakovanja, tempo in potreba po jasnih rezultatih.

Pri pridobivanju kapitala je po Habatovih besedah pomembno najti prave vlagatelje. Ne gre samo za to, kdo je pripravljen vložiti denar, temveč kdo razume trg, izdelek in dolgoročno vizijo podjetja.

Dober investitor ni le finančni podpornik. Lahko je tudi mentor, povezovalec in strateški partner.

Vsak pitch je tudi učna ura

Proces pridobivanja investicije je pogosto videti kot serija nastopov pred vlagatelji. A v resnici je tudi proces ostrenja ideje. Vsako vprašanje investitorja lahko pokaže, kje je zgodba še nejasna. Vsaka zavrnitev lahko pomaga izboljšati naslednji nastop.

Habat poudarja, da je pri tem pomembna kombinacija dobrega izdelka in prepričljive predstavitve. Če ima podjetje odličen izdelek, a ga ne zna razložiti, bo težko pridobilo podporo. Če ima dober nastop, a izdelek nima prave vrednosti, zgodba prav tako ne zdrži dolgo.

FRESH32 je očitno našel kombinacijo obojega: izdelek, ki rešuje konkretne težave, in zgodbo, ki jo razumejo uporabniki, zobozdravniki in vlagatelji.

Startup kot ekipni šport

V pogovoru Habat zanimivo primerja podjetništvo tudi s Formulo 1. Ne zanima ga samo hitrost na stezi, temveč predvsem vse, kar se dogaja v ozadju: tehnologija, odločitve, strategija, politika in usklajenost ekipe.

Podobno je v startupu. Navzven je morda najbolj viden izdelek, a za njim stoji veliko nevidnega dela. Razvoj, komunikacija, prodaja, logistika, finance in odnosi z vlagatelji morajo delovati usklajeno.

Ena sama dobra odločitev ni dovolj. Pomembno je, da ekipa vsak dan sprejema dovolj dobrih odločitev, se hitro uči in ostaja osredotočena.

Slovenska zgodba z mednarodnimi ambicijami

FRESH32 se pripravlja na širitev v Veliko Britanijo, ki jo vidi kot pomemben trg in potencialno odskočno desko za nadaljnjo rast. To pomeni, da bo moralo podjetje svojo zgodbo prepričljivo povedati tudi zunaj Slovenije.

Toda temelj ostaja isti: jasna vizija, dober izdelek in sposobnost ekipe, da zdrži tempo rasti.

Zgodba Jana Habata zato ni samo zgodba o zobni ščetki. Je zgodba o tem, kaj pomeni graditi podjetje v panogi, ki na prvi pogled ne deluje najbolj razburljivo, a lahko prav zato skriva veliko priložnost.

In morda je prav to ena najpomembnejših lekcij startup sveta: inovacija se ne začne vedno tam, kjer jo vsi pričakujejo.