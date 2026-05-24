  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Kaj v resnici pomeni graditi startup: zgodba Jana Habata in FRESH32

    Startup svet ni samo dobra ideja, lep izdelek in uspešen pitch. Jan Habat, soustanovitelj FRESH32, v podkastu SUPERMOC govori o vztrajnosti, pritisku, učenju in trenutkih, ko moraš verjeti v nekaj, česar drugi še ne vidijo.
    Ljubljana, 13.5.2026, podkast Super moč, gost Jan Habat. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Galerija
    Ljubljana, 13.5.2026, podkast Super moč, gost Jan Habat. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Petra Kovič
    24. 5. 2026 | 15:00
    6:44
    A+A-

    Ko poslušamo zgodbe uspešnih startupov, pogosto slišimo predvsem končni rezultat: število uporabnikov, višino investicije, širitev na tuje trge in velike ambicije. Redkeje pa slišimo, koliko negotovosti, napačnih odločitev, učenja in vztrajnosti je potrebnih, da podjetje sploh pride do te točke.

    Prav o tem v podkastu SUPERMOC govori Jan Habat, soustanovitelj slovenskega startupa FRESH32, ki razvija inovativne izdelke za oralno higieno. Podjetje je v manj kot letu dni pridobilo več kot 50.000 uporabnikov, zaključilo investicijski krog v višini 1,2 milijona evrov in začelo načrtovati širitev na tuje trge.

    A Habatova zgodba ni zanimiva samo zaradi številk. Zanimiva je predvsem zato, ker pokaže, kako v resnici nastaja startup.

    Dobra ideja je šele začetek

    V podjetništvu se pogosto govori o idejah. A ideja sama po sebi ne pomeni veliko, če ji ne sledijo izvedba, ekipa, disciplina in sposobnost prilagajanja. Habat v pogovoru poudarja, da startup svet zahteva precej več dela, kot si mnogi predstavljajo od zunaj.

    Podjetništvo opisuje kot okolje, v katerem moraš biti pripravljen na negotovost. Ni jasnih navodil, ni zagotovila, da bo trg izdelek sprejel, in ni udobja, ki ga pogosto ponuja bolj predvidljivo korporativno okolje.

    Po njegovih besedah moraš biti za startup svet tudi nekoliko »nor« – ne v smislu nepremišljenosti, temveč v smislu poguma, da se podaš v nekaj, kjer nimaš vseh odgovorov.

    Od korporacije do lastnega podjetja

    Jan Habat je z ekipo FRESH32 dokazal, da je prostor za inovacije tudi pri izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Jan Habat je z ekipo FRESH32 dokazal, da je prostor za inovacije tudi pri izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Habat je pred vstopom v startup svet nabiral izkušnje tudi v bolj strukturiranem okolju. Delo v BMW Slovenija mu je pomagalo razumeti, kako pomembno je obvladovanje velike količine informacij, nalog in odgovornosti.

    Takšne izkušnje so v startupu dragocene. Ko podjetje raste, se od ustanoviteljev pričakuje, da razumejo izdelek, finance, prodajo, marketing, ekipo, proizvodnjo in vlagatelje. V majhnem podjetju ni prostora za razmišljanje, da je nekaj »oddelek nekoga drugega«. Velikokrat mora ista oseba razmišljati strateško in hkrati reševati povsem operativne naloge.

    A prav v tem je za Habata tudi privlačnost startup sveta. V njem je več ustvarjalnosti, več neposrednega vpliva in več občutka, da gradiš nekaj svojega.

    Investicija ni cilj, ampak odgovornost

    FRESH32 je pridobil 1,2 milijona evrov investicije, kar je za mlado slovensko podjetje pomemben dosežek. Toda Habat v pogovoru jasno pokaže, da investicija ni končna zmaga. Je šele začetek nove faze.

    Denar podjetju omogoči širitev proizvodnje, izboljšanje procesov, razvoj novih izdelkov in vstop na večje trge. Hkrati pa prinese tudi več odgovornosti. Ko v podjetje vstopijo investitorji, se povečajo pričakovanja, tempo in potreba po jasnih rezultatih.

    Pri pridobivanju kapitala je po Habatovih besedah pomembno najti prave vlagatelje. Ne gre samo za to, kdo je pripravljen vložiti denar, temveč kdo razume trg, izdelek in dolgoročno vizijo podjetja.

    Dober investitor ni le finančni podpornik. Lahko je tudi mentor, povezovalec in strateški partner.

     

    Vsak pitch je tudi učna ura

    Proces pridobivanja investicije je pogosto videti kot serija nastopov pred vlagatelji. A v resnici je tudi proces ostrenja ideje. Vsako vprašanje investitorja lahko pokaže, kje je zgodba še nejasna. Vsaka zavrnitev lahko pomaga izboljšati naslednji nastop.

    Habat poudarja, da je pri tem pomembna kombinacija dobrega izdelka in prepričljive predstavitve. Če ima podjetje odličen izdelek, a ga ne zna razložiti, bo težko pridobilo podporo. Če ima dober nastop, a izdelek nima prave vrednosti, zgodba prav tako ne zdrži dolgo.

    FRESH32 je očitno našel kombinacijo obojega: izdelek, ki rešuje konkretne težave, in zgodbo, ki jo razumejo uporabniki, zobozdravniki in vlagatelji.

    Startup kot ekipni šport

    V pogovoru Habat zanimivo primerja podjetništvo tudi s Formulo 1. Ne zanima ga samo hitrost na stezi, temveč predvsem vse, kar se dogaja v ozadju: tehnologija, odločitve, strategija, politika in usklajenost ekipe.

    Podobno je v startupu. Navzven je morda najbolj viden izdelek, a za njim stoji veliko nevidnega dela. Razvoj, komunikacija, prodaja, logistika, finance in odnosi z vlagatelji morajo delovati usklajeno.

    Ena sama dobra odločitev ni dovolj. Pomembno je, da ekipa vsak dan sprejema dovolj dobrih odločitev, se hitro uči in ostaja osredotočena.

    Slovenska zgodba z mednarodnimi ambicijami

    FRESH32 se pripravlja na širitev v Veliko Britanijo, ki jo vidi kot pomemben trg in potencialno odskočno desko za nadaljnjo rast. To pomeni, da bo moralo podjetje svojo zgodbo prepričljivo povedati tudi zunaj Slovenije.

    Toda temelj ostaja isti: jasna vizija, dober izdelek in sposobnost ekipe, da zdrži tempo rasti.

    Zgodba Jana Habata zato ni samo zgodba o zobni ščetki. Je zgodba o tem, kaj pomeni graditi podjetje v panogi, ki na prvi pogled ne deluje najbolj razburljivo, a lahko prav zato skriva veliko priložnost.

    In morda je prav to ena najpomembnejših lekcij startup sveta: inovacija se ne začne vedno tam, kjer jo vsi pričakujejo.

     

     

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Strupenjače

    Pod odejo v bivaku naletela na modrasa

    V Sloveniji živi enajst vrst kač, najpogostejši je modras. Kako ukrepati ob srečanju in ob kačjem ugrizu.
    Tina Horvat 23. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mihael Petrovič st. nekdanji župan občine Kočevje

    Odvzem orožja teritorialni obrambi je bil točka preloma

    Mihael Petrovič st., predsednik skupščine občine Kočevje oziroma župan občine Kočevje v času osamosvojitve.
    Simona Fajfar 23. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

    »Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
    22. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Po čem je korupcija

    Za klasično politično kulturo stoji kultura dane besede. Pri starih je veljalo, da ta velja kot podpis.
    Janez Markeš 23. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    startupinvesticijepodjetništvointervjuSlovenijapodjetjapodkast supermočJan habatposlovni angeli

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Katastrofa na Filipinih

    Nočna mora blizu Manile: obupano iskanje ujetih delavcev pod ruševinami

    Zakaj se je devetnadstropna stolpnica, ki je bila v gradnji, zrušila za zdaj ni znano.
    24. 5. 2026 | 15:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj v resnici pomeni graditi startup: zgodba Jana Habata in FRESH32

    Startup svet ni samo dobra ideja, lep izdelek in uspešen pitch. Jan Habat, soustanovitelj FRESH32, v podkastu SUPERMOC govori o vztrajnosti, pritisku, učenju in trenutkih, ko moraš verjeti v nekaj, česar drugi še ne vidijo.
    Petra Kovič 24. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    S Tadejem Pogačarjem je vsaka dirka velika

    Evropsko kolesarsko prvenstvo bo edinstvena priložnost, da bodo slovenski navijači na domačih cestah vzpodbujali zlati rod.
    Miha Hočevar 24. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokros

    Gajserju se nasmihajo nove stopničke

    V prvi vožnji dirke za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Francije v razredu MXGP je bil najhitrejši mladi Belgijec Lucas Coenen.
    Miha Šimnovec 24. 5. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nogomet

    Bask, ki je London spet pobarval v rdečo

    Arsenal je po 22 letih vnovič osvojil angleško premier ligo. Do naslova ga je popeljal Mikel Arteta, ki je na klopi Londončanov dobrih šest let.
    24. 5. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    S Tadejem Pogačarjem je vsaka dirka velika

    Evropsko kolesarsko prvenstvo bo edinstvena priložnost, da bodo slovenski navijači na domačih cestah vzpodbujali zlati rod.
    Miha Hočevar 24. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokros

    Gajserju se nasmihajo nove stopničke

    V prvi vožnji dirke za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Francije v razredu MXGP je bil najhitrejši mladi Belgijec Lucas Coenen.
    Miha Šimnovec 24. 5. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nogomet

    Bask, ki je London spet pobarval v rdečo

    Arsenal je po 22 letih vnovič osvojil angleško premier ligo. Do naslova ga je popeljal Mikel Arteta, ki je na klopi Londončanov dobrih šest let.
    24. 5. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo