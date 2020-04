Kaj združenja predlagajo za pomoč turizmu?

V stanovskih turističnih združenjih so zelo zaskrbljeni glede popolne zaustavitve poslovanja celotne turistične panoge, ki je še ne dolgo nazaj prispevala 12,3 odstotka državnega bruto domačega proizvoda in zaradi svojega multiplikativnega značaja prinašala koristi tudi ostalim panogam. Kot pravijo, so v pripravi so likvidnostni ukrepi v pomoč slovenskemu gospodarstvu, kar jih veseli; vendar menijo, da tudi ti splošni ukrepi ne bodo dovolj za reševanje slovenskega turizma.



Zato so na pristojna ministrstva ponovno posredovali predlog dodatnih ukrepov, ki so nujni za ohranitev turističnih družb in zaposlenosti v panogi. Predlagajo:



- Znižanje DDV za turizem na 9,5 odstokta in opustitev vseh ostalih davkov v času zaprtja in treh mesecih po tem, saj se po naših ocenah poslovanje v panogi ne bo normaliziralo še precej časa; sorazmerno z obsegom poslovanja in zaposlovanja po ponovnem zagonu dejavnosti predlagamo nadaljevanje kritja sorazmernega dela nadomestil za plače,



- Znižanje davka od iger na srečo za leti 2020 in 2021 na 5 odstotkov,



- Sprejem zakonske podlage, ki bo uredila odlog vračanja vplačil potnikov oziroma gostov za nerealizirana potovanja (vrednostnice z rokom koriščenja od začetka epidemije do 24 mesecev po njenem koncu), za turistične agencije in nastanitvene kapacitete,



- Vzpodbujanje domačega povpraševanja z razdelitvijo voucherjev in navezavo na kampanjo STO in sofinanciranje oglaševanja na ciljnih trgih, podpora kongresni in sejemski dejavnosti tudi v Sloveniji,



- Vključenost specifike poslovnih srečanj in dogodkov ter njihovih izvajalcev,



- Natančna regulacija in nadzor airbnb ponudbe v smislu preprečevanja nelojalne konkurence (omejitev števila dni poslovanja na 60 dni na leto) ter posledično omogočanja nižjih najemnin prebivalstvu,



- Oprostitev plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2020 in 2021,



- Posebne kreditne linije pri SID banki za turizem, subvencioniranje izpada prihodkov v času prepovedi obratovanja,

- Zagotovitev nepovratnih sredstev za nujne investicije,



- Neupoštevanje pravil državnih pomoči de minimis pri subvencioniranju, saj sicer številne turistične družbe ne bodo mogle kandidirati za ta sredstva,



- Znižanje zavarovalnih premij v turizmu za leto 2020,



- Znižanje stroškov energentov, omrežnin in ostalih storitev, ki bremenijo družbe,



- oprostitev plačila vodnega povračila in plačila za vodno pravico tudi smučišča glede stroškov vode v obdobju od 1.11.2019 do zaprtja z odlokom 16.3.2020.



