    Novice

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    FOTO: Wolt Slovenija
    FOTO: Wolt Slovenija
    Promo Delo
    17. 11. 2025 | 09:34
    Odkar algoritmi vse pogosteje odločajo o številnih vidikih našega življenja, je razumevanje njihovega delovanja pomembnejše kot kdaj prej. Wolt v svojem že četrtem Poročilu o preglednosti algoritmov pojasnjuje, kako tehnologija v ozadju aplikacije vpliva na vsakodnevno uporabniško izkušnjo, kaj prinaša restavracijam, trgovinam in dostavnim partnerjem ter kako pomembna je odgovorna uporaba umetne inteligence.

    Kako algoritem prilagaja ponudbo vsakemu uporabniku?

    Ko uporabnik odpre aplikacijo, ga pričaka personalizirana domača stran, ki jo oblikuje premišljen izbor vsebin, kreiran s pomočjo umetne inteligence. Sistem na podlagi preteklih naročil, ocen in priljubljenih izbir prikaže restavracije in izdelke, ki so uporabniku najbližje po okusu, času in lokaciji. Da pa se ponudba ne bi kar naprej ponavljala, se redno osvežuje, kar omogoča lažje raziskovanje novih ponudnikov in okusov.

    Leta 2024 je Wolt sicer uvedel napredni model avtomatskega učenja, ki temelji na sodelovalnem filtriranju, kar še okrepi personalizacijo. To pomeni, da sistem analizira vedenje uporabnikov s podobnimi okusi in na podlagi tega ponuja še bolj natančna in uporabna priporočila.

    FOTO: Wolt Slovenija
    FOTO: Wolt Slovenija

    Podpora lokalnim podjetjem

    Za številnimi restavracijami, pekarnami in trgovinami, ki jih uporabniki vidijo v aplikaciji, stojijo lokalna podjetja, ki s pomočjo aplikacije dosegajo nove kupce in širijo svoj doseg. Večina Woltovih partnerjev so manjša lokalna podjetja, kar 88 odstotkov jih namreč deluje le na eni do treh lokacijah. Prav ti partnerji so lani na vseh trgih, kjer Wolt posluje, skupaj ustvarili več kot pet milijard evrov prodaje.

    Da bi začetek poslovanja za lokalne partnerje potekal čim bolj preprosto, je Wolt uvedel samostojno orodje za integracijo blagajn, ki podjetjem omogoča, da svojo ponudbo povežejo s platformo v le nekaj korakih. Prav tako jim je na voljo novo orodje za fotografiranje, s katerim profesionalne slike svojih izdelkov ustvarijo kar s pametnim telefonom in uporabo umetne inteligence. Sistem jim hkrati pomaga tudi pri njihovem vsakodnevnem delu, saj ob naročilu samodejno predlaga čas priprave glede na obremenjenost lokala in razpoložljivost dostavnih partnerjev ter jim na podlagi podatkov omogoča optimizacijo poslovanja.

    FOTO: Wolt Slovenija
    FOTO: Wolt Slovenija

    Algoritmi, ki povezujejo dostavne partnerje z lokalnimi podjetji in uporabniki

    Dostavni partnerji so zagotovo nepogrešljiv del Woltove platforme. Kot samostojni izvajalci imajo popolno svobodo pri izbiri, kdaj, kje in koliko bodo delali, Wolt pa jim s pomočjo naprednih algoritmov omogoča pregledno in učinkovito delo. Algoritmi glede na bližino, tip vozila in razpoložljivost pomagajo določiti, komu se posamezna dostava in naloga ponudi. Lani je Wolt uvedel tudi pametni sistem za optimizacijo mest, ki v realnem času izboljšuje učinkovitost dostav in zmanjšuje zamude. Novi zemljevidi povpraševanja partnerjem prikazujejo, kje so naročila najpogostejša, s čimer lahko povečajo svoj zaslužek in zmanjšajo čakanje.

    Posebna pozornost pa je namenjena oblikovanju plačila za opravljeno delovno nalogo. Woltov algoritem pri tem namreč upošteva razdaljo, težo naročila, razmere v prometu in vreme, s čimer zagotavlja pošteno plačilo za vsako dostavo. Dostavnim partnerjem je na voljo tudi možnost takojšnjega izplačila zaslužka, kar jim omogoča več nadzora nad lastnim dohodkom. Njihova povprečna ocena zadovoljstva je lani znašala 4,57 od 5, kar potrjuje, da se izboljšave, ki jih ustvarijo skupaj z njimi, resnično poznajo na terenu. Čeprav veliko stvari opravijo algoritmi, pa jim je na voljo podpora v realnem času, za katero seveda stojijo ljudje.

    Kot pravi Clemens Brugger, direktor Wolta Slovenije, lahko le z odprto komunikacijo, inovacijami in jasnimi pojasnili uporabnikom, restavracijam, trgovinam in dostavnim partnerjem približajo, kako delujejo njihovi algoritmi, kako varujejo njihove podatke in kako prispevajo k ustvarjanju čim boljše uporabniške izkušnje. »Le tako lahko gradimo zaupanje in skupnost, ki razume tehnologijo v ozadju vsakodnevnih odločitev,« je dodal.

    Celotno poročilo o preglednosti algoritmov je na voljo tukaj.

    O Woltu

    Wolt je tehnološko podjetje s sedežem v Helsinkih, katerega poslanstvo je prinašati preprostost in priložnosti za gospodarsko rast številnim lokalnim skupnostim po svetu. Dostavna platforma Wolt s pomočjo partnerskih dostavnih partnerjev povezuje uporabnike, ki potrebujejo dostavo hrane, živil ter drugih izdelkov in storitev, s partnerji, torej lokalnimi restavracijami in trgovinami, ki na ta način povečujejo svojo prodajo. Podjetje Wolt je bilo ustanovljeno leta 2014, leta 2022 je postalo del podjetja DoorDash, leta 2025 pa je podjetje DoorDash zaključilo prevzem podjetja Deliveroo. Danes je Wolt del družine DoorDash, ki posluje v več kot 30 državah. Wolt v Sloveniji deluje od septembra 2019 in je prisoten v 24 mestih. Več informacij na naslednji povezavi: https://wolt.com

    Naročnik oglasne vsebine je Wolt Slovenija

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Več iz teme

    umetna inteligencadigitalizacijaalgoritmiWolt
