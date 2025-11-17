Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

Odkar algoritmi vse pogosteje odločajo o številnih vidikih našega življenja, je razumevanje njihovega delovanja pomembnejše kot kdaj prej. Wolt v svojem že četrtem Poročilu o preglednosti algoritmov pojasnjuje, kako tehnologija v ozadju aplikacije vpliva na vsakodnevno uporabniško izkušnjo, kaj prinaša restavracijam, trgovinam in dostavnim partnerjem ter kako pomembna je odgovorna uporaba umetne inteligence.

Kako algoritem prilagaja ponudbo vsakemu uporabniku?

Ko uporabnik odpre aplikacijo, ga pričaka personalizirana domača stran, ki jo oblikuje premišljen izbor vsebin, kreiran s pomočjo umetne inteligence. Sistem na podlagi preteklih naročil, ocen in priljubljenih izbir prikaže restavracije in izdelke, ki so uporabniku najbližje po okusu, času in lokaciji. Da pa se ponudba ne bi kar naprej ponavljala, se redno osvežuje, kar omogoča lažje raziskovanje novih ponudnikov in okusov.

Leta 2024 je Wolt sicer uvedel napredni model avtomatskega učenja, ki temelji na sodelovalnem filtriranju, kar še okrepi personalizacijo. To pomeni, da sistem analizira vedenje uporabnikov s podobnimi okusi in na podlagi tega ponuja še bolj natančna in uporabna priporočila.

FOTO: Wolt Slovenija

Podpora lokalnim podjetjem

Za številnimi restavracijami, pekarnami in trgovinami, ki jih uporabniki vidijo v aplikaciji, stojijo lokalna podjetja, ki s pomočjo aplikacije dosegajo nove kupce in širijo svoj doseg. Večina Woltovih partnerjev so manjša lokalna podjetja, kar 88 odstotkov jih namreč deluje le na eni do treh lokacijah. Prav ti partnerji so lani na vseh trgih, kjer Wolt posluje, skupaj ustvarili več kot pet milijard evrov prodaje.

Da bi začetek poslovanja za lokalne partnerje potekal čim bolj preprosto, je Wolt uvedel samostojno orodje za integracijo blagajn, ki podjetjem omogoča, da svojo ponudbo povežejo s platformo v le nekaj korakih. Prav tako jim je na voljo novo orodje za fotografiranje, s katerim profesionalne slike svojih izdelkov ustvarijo kar s pametnim telefonom in uporabo umetne inteligence. Sistem jim hkrati pomaga tudi pri njihovem vsakodnevnem delu, saj ob naročilu samodejno predlaga čas priprave glede na obremenjenost lokala in razpoložljivost dostavnih partnerjev ter jim na podlagi podatkov omogoča optimizacijo poslovanja.

FOTO: Wolt Slovenija

Algoritmi, ki povezujejo dostavne partnerje z lokalnimi podjetji in uporabniki

Dostavni partnerji so zagotovo nepogrešljiv del Woltove platforme. Kot samostojni izvajalci imajo popolno svobodo pri izbiri, kdaj, kje in koliko bodo delali, Wolt pa jim s pomočjo naprednih algoritmov omogoča pregledno in učinkovito delo. Algoritmi glede na bližino, tip vozila in razpoložljivost pomagajo določiti, komu se posamezna dostava in naloga ponudi. Lani je Wolt uvedel tudi pametni sistem za optimizacijo mest, ki v realnem času izboljšuje učinkovitost dostav in zmanjšuje zamude. Novi zemljevidi povpraševanja partnerjem prikazujejo, kje so naročila najpogostejša, s čimer lahko povečajo svoj zaslužek in zmanjšajo čakanje.

Posebna pozornost pa je namenjena oblikovanju plačila za opravljeno delovno nalogo. Woltov algoritem pri tem namreč upošteva razdaljo, težo naročila, razmere v prometu in vreme, s čimer zagotavlja pošteno plačilo za vsako dostavo. Dostavnim partnerjem je na voljo tudi možnost takojšnjega izplačila zaslužka, kar jim omogoča več nadzora nad lastnim dohodkom. Njihova povprečna ocena zadovoljstva je lani znašala 4,57 od 5, kar potrjuje, da se izboljšave, ki jih ustvarijo skupaj z njimi, resnično poznajo na terenu. Čeprav veliko stvari opravijo algoritmi, pa jim je na voljo podpora v realnem času, za katero seveda stojijo ljudje.

Kot pravi Clemens Brugger, direktor Wolta Slovenije, lahko le z odprto komunikacijo, inovacijami in jasnimi pojasnili uporabnikom, restavracijam, trgovinam in dostavnim partnerjem približajo, kako delujejo njihovi algoritmi, kako varujejo njihove podatke in kako prispevajo k ustvarjanju čim boljše uporabniške izkušnje. »Le tako lahko gradimo zaupanje in skupnost, ki razume tehnologijo v ozadju vsakodnevnih odločitev,« je dodal.

Celotno poročilo o preglednosti algoritmov je na voljo tukaj.

