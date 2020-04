Kako biti investitor na kapitalske trge v današnjih razmerah

FOTO: Generali Investments

V februarju 2020, ko so bili borzni tečaji na vrhu, je sledil 11. marec 2020, ko je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije sporočil, da je izbruh novega virusa (covid-19) v svetu dosegel razsežnosti pandemije. Vse od takrat zaznavamo presenetljive rekorde. Prvi je v obliki velike neznanke, ki se je pojavila ob nastopu novega virusa in presenetila celotni svet. Drugi rekord opažamo v razsežnosti zajezitvenih ukrepov, ki so jih sprejele države in ki so povzročili svetovni t. i. lockdown, na drugi strani pa tretji rekord vidimo v presenetljivo hitri odzivnosti držav in centralnih bank z zgodovinsko velikimi ukrepi pomoči gospodarstvu, ki naj bi omilili posledice zajezitvenih ukrepov.Vse to se kaže v veliki nihajnosti na kapitalskih trgih, kjer se v tem času nizajo rekordi v obe smeri. Po rekordno hitrem padcu na kapitalskem trgu smo marca kot odziv na izredne ukrepe opazili tudi najvišjo dnevno rast indeksa Dow Jones Industrial Average po letu 1933; pa spet zgodovinski padec cene surove nafte v negativno področje.Vlagatelji novice sprejemajo bodisi s strahom bodisi z navdušenjem. Nismo namreč samo racionalna bitja, ampak tudi čustvena, kar pomeni, da ni nujno, da bo sprejeta odločitev v našem interesu oziroma v skladu s ciljem doseganja maksimalnega donosa ob danem tveganju. Na naše naložbene odločitve vplivajo socialni, kognitivni in čustveni dejavniki, ki nas oddaljujejo od optimalne odločitve. Indeks nihajnosti, s kratico VIX (CBOE Volatility Index), ki odraža pričakovanja vlagateljev glede prihodnjih gibanj borznih tečajev, je 16. 3. 2020 dosegel najvišjo vrednost po svetovni finančni krizi.Večja ko je negotovost na trgu, višja je vrednost indeksa VIX, zato ga lahko imenujemo tudi indeks strahu. V današnjih negotovih razmerah smo vsi v vrtincu čustev. S finančnimi vzponi se prebujajo čustva optimizma, navdušenja, vznemirjenja in evforije, ki rastejo, kot raste cikel. V trenutku obrata pa pridejo tesnoba, dvom, zanikanje, da gre kaj narobe, strah, da je čas za izstop že mimo, obup, ko je res že mimo, panika in žalost, pa še malo dvoma in potem spet strah, da je čas za vstop spet mimo. Stalnica kapitalskih trgov je nihanje in posledično tveganje. V takih trenutkih je treba sprejeti prave odločitve in največkrat je to ta, da se držimo zastavljenega varčevalnega načrta.Paničnim ali prenagljenim odločitvam pa se boste najlažje izognili, če boste svoj portfelj naložb skupaj s svetovalci upravljali premišljeno in načrtno ter razpršeno.V družbi Generali Investments se posvečamo finančnemu svetovanju. Pomagati vam želimo in preprečiti, da bi bili deležni vseh teh turbulentnih čustev pri svojem varčevanju. Kakšen je naš nasvet? Tak, da skupaj z vami poiščemo pravo rešitev in ustrezno naložbeno strukturo, ki vam bo omogočala mirnejši spanec v teh negotovih časih.Prepričani smo, da se lahko s pomočjo naših svetovalcev in razpršenimi vlaganji v vzajemne sklade odločite za naložbe, ob katerih se boste izognili psihološkim pastem nihajnosti kapitalskih trgov.Generali Investments d.o.o.