Kako bo koronavirus sklestil slovensko gospodarsko rast

Ljubljana – »Ocenjujemo, da bo rast slovenskega BDP v prvem četrtletju letos zaradi koronavirusa nižja za okoli 0,2 odstotne točke (BDP bo nižji za 25 milijonov evrov). Rast bo tako po naši osrednji oceni pri 2,6 odstotka. Oceno za drugo četrtletje in vse leto 2020 pa je za zdaj težko podati zaradi nepredvidljive narave širjenja koronavirusa in s tem povezanimi odzivi evropskih držav v soseščini,« je za Delo povedal glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.



Po doslej razpoložljivih podatkih se bo slovenska gospodarska rast v drugem četrtletju 2020 dodatno upočasnila, za bolj natančno oceno pa je smiselno počakati še dva ali tri tedne, ko bo znan razvoj dogodkov v povezavi s koronavirusom po evropskih državah.

Pričakovano poslabšanje v storitveni menjavi

Hitra rast okuženih s koronavirusom bo na kratek rok precej poslabšala dinamiko v slovenski storitveni menjavi (manj prihodov tujcev v Slovenijo ter manj potovanj Slovencev v tujino), predvsem v segmentu turizma, tudi logistike. Če smo še v letu 2019 od tujskega turizma zaslužili 2,8 milijarde evrov oziroma 5,8 odstotka BDP, bi se lahko ti prihodki v 2020 znižali za približno deset odstotkov (280 milijonov evrov). Davčni multiplikator je pri izvozu teh storitev kar visok, kar pomeni, da se bo to odrazilo tudi v počasnejši rasti javnofinančnih prihodkov (DDV, trošarin, drugih davščin in prispevkov), dodaja Ivanc.

Učinek na potrošnjo bo z zamikom

Negativen bo po njegovi oceni »tudi učinek na potrošnjo, še posebej trajnih dobrin (novih vozil), ki pa se bo v uradni statistiki odrazil z zamikom treh do štirih mesecev. Ta del potrošnje se bo verjetno preložil na kasnejše obdobje, ko bo negotovost glede koronavirusa izzvenela. Potrošnja drugih proizvodov, predvsem hrane, se bo vsaj na kratek rok povečala, saj določen delež gospodinjstev želi oblikovati dodatne zaloge nujnih proizvodov. K temu prispeva tudi učinek družbenih omrežij, kjer krožijo pomanjkljive in iz konteksta iztrgane informacije. Trendi v trgovini na drobno bodo tako v prvem četrtletju 2020 precej pozitivni, v drugem pa bodo ustrezno šibkejši,« poudarja Ivanc.

Farmacevtska industrija brez večjih posledic

Na predelovalno dejavnost ima koronavirus vpliv prek previdnejšega odnosa ključnih industrijskih kupcev. Na kratek rok bi se lahko proizvodnja celo povečala, ker bodo želela evropska podjetja oblikovati varnostne zaloge, strošek financiranja obratnega kapitala (zalog) pa je relativno nizek, ocenjuje glavni ekonomist GZS. Vpliv na posamezne panoge pa bo precej različen.

Farmacevtska industrija večjega učinka ne bo občutila, kemijske polproizvode pa lahko naroča tudi v drugih državah (zunaj Kitajske). Cena teh je sicer višja.

Pretovor kontejnerjev bo upadel za do pet odstotkov

Razpoloženje v avtomobilski industriji se je v zadnjih dveh mesecih izboljšalo, vendar bi lahko v prihodnjih mesecih bila naročila šibkejša, če bo panika zajela širši del Evrope. Nakup vozila je namreč do določene mere emocionalna poteza in odraža zaupanje posameznika v prihodnost.



V logistični verigi bo pretovor kontejnerjev upadel do okoli pet odstotkov, na kar vpliva počasnejša dinamika v kitajskih pristaniščih ter odpovedi nekaterih prevozov velikih ladjarjev. Skladno s tem se bo rast cestnega pretovora umirila, še poudarja Ivanc.

Združenje delodajalcev poziva k ukrepom

V Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS) zaradi stopnjevanja vpliva koronavirusa na celotno gospodarstvo pozivajo ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška k nujnemu sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno gospodarsko okolje.



Po njihovi oceni se posledice pojava virusa se ne odražajo več zgolj v podjetjih, ki so močno vezana na kitajski trg, temveč so se s pojavom žarišča v Italiji in potrjenimi primeri v Avstriji in na Hrvaškem razširile na praktično vse ravni dejavnosti gospodarstva. Ministrstvi za gospodarstvo in delo zato pozivajo k pripravi ukrepov, kot so subvencioniranje čakanja na delo in subvencioniranje krajšega delovnega časa in omilitev vseh zakonskih pogojev za delo na daljavo in delo od doma.