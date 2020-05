FOTO:Kako bo kriza vplivala na cene nepremičnin

Ljubljana – Cene stanovanjskih nepremičnin po vnovičnem zagonu nepremičninskega posredništva doslej niso upadle, ugotavlja Boštjan Udovič z Gospodarske zbornice Slovenije. V prihodnje bi bil padec lahko izrazit, in sicer do več deset odstotkov, kažejo analize. Ali se bo ponudila ugodna priložnost za nakup nepremičnine?Zaradi gospodarske krize se povečuje število brezposelnih, povprečna bruto plača v zasebnem sektorju bi se letos lahko znižala za dobre tri odstotke in bi v prihodnjem letu predvidoma ostala na nižji ravni. Po drugi strani se bo povprečna bruto plača v javnem sektorju zaradi že sprejetih dogovorov in ...