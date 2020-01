FOTO:Kako bo Luka Dončić promoviral slovenski turizem

Partnerstvo z Dallas Maverics

Tomaž Ambrožič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predstavitev partnerstva z Dončićem in Dallas Maverics. Z leve generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik, vodja sektorja za promocijo Slovenije na Ukomu Mateja Malnar Štembal, direktorica STO Maja Pak, direktor Sport Media Focus Tomaž Ambrožič in moderator Rok Šinkovc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Maja Pak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Gospodarsko sodelovanje s Teksasom

Nevarnost trgovinskega spora

Ljubljana – Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo ambasador slovenskega turizma, je oznanila direktorica Slovenske turistične organizacije. Poleg tega je več državnih ustanov sklenilo dogovor z Dončićevim klubom Dallas Maverics za oglaševanje Slovenije na njihovih domačih tekmah. V Dallasu bo tudi poslovna konferenca.Slovenska turistična organizacija (STO) se je v sredo dogovorila z Lukom Dončićem za več aktivnosti v prihodnjih mesecih, je povedala Maja Pak, denimo objave na Dončićevih družbenih omrežjih o Sloveniji za promocijo slovenskega turizma, oblikovanje hashtaga, uporabo Dončićeve podobe na oglasih, povezanih s Slovenijo. Oglas bo država objavila tudi v uradni publikaciji lige NBA za tekmo all-star, ki bo v Chicagu. Dogovor z Dončićem je stal 100.000 evrov.Štiri ustanove, STO, vladni urad za komuniciranje, agencija Spirit in Turizem Ljubljana, pa so sklenile partnerstvo z Dončićevim klubom Dallas Maverics za letošnje leto. V okviru tega bodo na 20 tekmah Dallasa oglaševali znamko I Feel Slovenia, na desetih tekmah v tej sezoni in na desetih v prihodnji. Tekma Dallasa, 11. marca, z Denver Nuggets pa bo nosila naziv I Feel Slovenia Night. Slovenija bo glavni partner tekme. Dan kasneje bo v Dallasu poslovna konferenca Texas Feels Slovenia, je predstavil direktor Sport Media Focus, ki ga je klub iz Dallasa pooblastil za sklenitev partnerstva s Slovenijo. Znesek partnerstva ne presega 100.000 evrov, je dodal.»Partnerstvo s tako pomembnim klubom je izjemna priložnost za predstavitev Slovenije,« je rekla Pakova: »Luka Dončić je prepoznaven in priljubljen v ZDA. Turisti želijo informacije o Sloveniji in mi jim bomo pri tem pomagali.« Število ameriških turistov v Sloveniji raste; so dobri potrošniki in radi pridejo zunaj glavne sezone. V Ljubljani so po prenočitvah tretji najpomembnejši gostje, leta 2018 so ustvarili 6,2 odstotka vseh prenočitev. Na poslovni konferenci bomo poslovnim partnerjem, organizatorjem potovanj in medijem predstavili Slovenijo kot petzvezdično destinacijo. Na njej pričakujemo 15 slovenskih in 40 ameriških podjetij, je dodala Maja Pak.»Povezali bomo šport, gospodarstvo in turizem,« je dejala generalna direktorica Amcham v Sloveniji: »Slovenska podjetja bomo imela priložnost spoznati poslovno okolje Teksasa in potencialne poslovne partnerje. Poleg tega bomo potencialnim vlagateljem predstavili Slovenijo kot državo, kamor bi lahko vlagali, imeli hub.«Dallas ima 1,2 milijona prebivalcev, širša regija tega teksaškega mesta šest milijonov in celotna zvezna država 28 milijonov. Teksas je deseto največje gospodarstvo na svetu, večje od Kanade in Južne Koreje, je Ajša Vodnik prepričana o priložnostih za slovensko gospodarstvo v tej zvezni državi.ZDA so 14. najpomembnejši slovenski izvozni trg. V prvih desetih mesecih leta so slovenska podjetja v to državo izvozile za 495 milijonov evrov, kar je 5,3 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej. Leta 2018 je sicer blagovna menjava med državama presegla milijardo evrov, kar se lani ne bo ponovilo. Uvoz se je namreč v prvih desetih mesecih lani glede na leto prej skoraj prepolovil.Na novinarsko vprašanje, kaj bi morebitna zaostritev trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in ZDA pomenila za Slovenijo, je državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, ki je tudi članica evropskega odbora za trgovino, odgovorila, da se evropska komisija zaveda poslovnih odnosov z ZDA, dialog pa bo potekal aktivno: »Pričakovanja do komisarja za trgovino Phila Hogana so, da bo vedno znal umiriti žogico in da se bodo dobri odnosi nadaljevali.«