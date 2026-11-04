Kako bodo ameriške vmesne volitve vplivale na Slovenijo

ZDA z verjetno zmago demokratov v obeh domovih kongresa vstopajo v politično precej negotovo obdobje. Največ ugibanj je bilo do zdaj predvsem glede morebitnih preiskav, ki jih bodo lahko zdaj sprožali demokrati v povezavi z delom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tudi največji vzvod, ki so ga pridobili, je povezan z ameriškim proračunom. Ta vpliv se bo lahko močno poznal tudi v Evropi in Sloveniji, pri čemer to prinaša tako slabe kot tudi dobre posledice. V ZDA so ponoči potekale vmesne volitve, kjer so volivci izbirali vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo dveletni mandat. Poleg tega so izbirali tretjino od stotih senatorjev, ki imajo šestletni mandat, z volitvami dela senata vsaki dve leti. Kot kaže, je demokratska stranka dobila trdno večino v obeh domovih ameriškega ...