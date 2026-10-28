Kako bodo superračunalniki podprli gospodarstvo

Slovenija veliko investira v superračunalniške sisteme. Hkrati pa razvija ekosistem, ki bo podjetjem, tudi malim in srednje velikim, omogočil dostop do te infrastrukture. Cilj je, da ima korist gospodarstvo, denimo zagonska podjetja.

Projekt tovarne umetne inteligence (Slaif) bo v Sloveniji trajal še nekaj let. Razdeljen je na dva dela. Gradnja ekosistema in storitev, ki bodo omogočali lažji dostop do superračunalniških virov, da jih bodo podjetja lahko uporabljala. Ločen projekt je gradnja superračunalnika, ki je finančno desetkrat zahtevnejši, postavljen pa bo v Mariboru.

»Govorimo o suverenosti. Na inštitutih in univerzah imamo določeno znanje in uporabljamo superračunalnik. Podjetja sama pa za zdaj še ne gradijo aplikacij in delajo izboljšav, mislim predvsem na mala in srednje velika podjetja. Velika imajo svoje raziskovalne oddelke, lažje pridejo do superračunalniških virov. Ideja je povezati podatke, infrastrukturo in znanje posameznikov, da bomo v Sloveniji lažje sodelovali,« je na nedavnem dogodku SDH povedal izr. prof. dr. Slavko Žitnik, prodekan za gospodarstvo s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Evropa razvija svojo infrastrukturo

V Evropi je 19 tovarn umetne inteligence (UI), dodatno pa je še 13 anten, to so projekti, ki so vezani na superračunalnike. Nekatere države imajo deleže v posameznih tovarnah, Slovenija, denimo, v italijanskem superračunalniku IT4LIA razvija model Gams, družino velikih generativnih jezikovnih modelov za slovenščino.

V Sloveniji imamo močno in dolgo delujočo skupnost na področju UI, hkrati pa tudi močno skupnost na področju visokozmogljivih računalnikov. Obe zelo dobro sodelujeta, je povedal profesor Žitnik. Računalnik Vega ne zadošča, da se gradijo moderne arhitekture. Te modele gradijo na računalniku Frida in Leonardo v Italiji. Novi superračunalnik bo zagnan do konca leta 2027 in nadgrajen leta 2029.

Infineon bo v tovarno čipov blizu Slovenije vložil milijardo evrov Nemški velikan s področja polprevodniških tehnologij Infineon bo v gradnjo novega obrata za proizvodnjo visoko zmogljivih polprevodnikov pri svoji avstrijski tovarni v Beljaku vložil 1,1 milijarde evrov, je sporočilo podjetje. Začetek proizvodnje čipov v novem obratu je predviden za konec prihodnjega leta. V podjetju poudarjajo, da naj bi v Beljaku vzpostavili prvi obrat na svetu za množično proizvodnjo polprevodnikov iz galijevega nitrida naslednje generacije, izdelanih na velikih 300-milimetrskih rezinah. Ti polprevodniki se lahko uporabljajo na različnih področjih, na primer v podatkovnih centrih za umetno inteligenco, energetski infrastrukturi, elektromobilnosti in robotiki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izvršni direktor podjetja Infineon Jochen Hanebeck je dejal, da svet porablja zelo veliko energije, kar spodbuja povpraševanje po čipih iz galijevega nitrida, ki so energetsko precej učinkovitejši od običajnih silicijevih polprevodnikov. Proizvodnja materiala na večjih 300-milimetrskih rezinah bi pomenila zelo veliko povečanje učinkovitosti proizvodnje, kar bi podjetju omogočilo, da proizvede 2,3-krat več čipov v primerjavi z 200-milimetrsko rezino, je prepričan Hanebeck. Začetek proizvodnje je predviden za konec prihodnjega leta, naložbe v nov obrat pa se bodo nadaljevale do leta 2034, navaja dpa.

V tovarni umetne inteligence bodo razvijali prototipe, komponente, ki jih bodo podjetja lahko uporabljala v svojih produktih. Cilj je tudi odpravljati otoke znanja, opravljati svetovanja in podobno. Tovarna je razvila že nekaj modelov UI na področju strojnega vida, pametne proizvodnje, pripravila je 98 izobraževanj. Kapaciteta Fride je dvakrat močnejša od Vege, nova Vega pa bo 15-krat močnejša od Fride. Investicija v Frido je stala šest milijonov evrov, Vega v Mariboru pa bo stala približno sto milijonov evrov.«

Strateška področja za Slaif

Slaif usmerja svoje zmogljivosti in HPC (visokozmogljivostno računanje) v štiri strateška področja, usklajena s slovenskimi strategijami trajnosti, zdravja in digitalizacije – ter pospešuje prehod države v prihodnost, ki jo poganja umetna inteligenca. To so UI za zeleni prehod, za znanost, za zdravje in biotehnologijo ter za digitalno družbo.

Razvoj UI v zadnjem letu doživlja izjemne preboje, ki vplivajo na poslovne modele, delovna mesta in konkurenčnost podjetij. To je bil moto dogodka, ki ga organizira Slovenski državni holding (SDH) skupaj s soorganizatorjem Delo mediji in strokovnim partnerjem Institutom Jožef Stefan.