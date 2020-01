FOTO:Kako bomo živeli letos

Povprečne plače se bodo letos zviševale, višji bodo drugi prejemki, več bo zaposlenih. Blaginja Slovencev bo tudi letos v povprečju večja.Letošnje leto bo verjetno zahtevnejše kot lansko. Še vedno pa lahko pričakujemo izboljšanje standarda, napoveduje upravitelj v Generali Investments Primož Cencelj. Tudi glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc meni, da se bo blaginja Slovencev letos povečala, po oceni inflacije realno za okoli tri odstotke. Vzroki so štiri- do petodstotna nominalna rast povprečne plače, usklajevanje socialnih prejemkov in pokojnin ter drugih prihodkov. »Relativno nizka inflacija in pričakovane nižje povprečne ...