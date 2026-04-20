  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

    Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
    Aleš Čačovič, Triglav Investments
    Galerija
    20. 4. 2026 | 12:58
    20. 4. 2026 | 13:00
    4:33
    A+A-

    Obvezniški trgi se še vedno nekako ne morejo otresti negotovosti glede prihodnje inflacije in obrestnih mer, ki ju trenutno narekujejo predvsem dogajanje v Perzijskem zalivu in posledično cene nafte in surovin. V Evropi so se države hitro odzvale na naftni skok s klestenjem trošarin in raznih dajatev na naftne derivate, s čimer so do neke mere ublažile porast inflacije. Zaradi porajanja ponovnih idej politike o potrebi rahljanja fiskalnih pravil pa se je odzval Mednarodni denarni sklad in pozval države, naj ne dodatno rahljajo fiskalnih pravil za zajezitev inflacije, saj se bodo s tem lahko podaljšali trajanje inflacije, pritisk na obrestne mere in obremenitev fiskalnih zmogljivosti. Vprašanje seveda je, koliko bo politika upoštevala ta opozorila. Dolgoročne obrestne mere so v določenih razvitih državah že precej povišane, vendar se s tem očitno še nihče zares ne beli glave. Vlagatelji se namreč od konca obdobja kvantitativnega popuščanja v povprečju izogibajo dolgoročnih obveznic, kar posledično postopoma dviguje njihovo donosnost. Denimo 20-letna državna obveznica Združenega kraljestva se giba že na nivojih 5,5 odstotka, kar se je nazadnje dogajalo v 90. letih. Podobno velja za 30-letno japonsko državno obveznico, katere 3,6-odstotna donosnost sega tudi nekako v ta del zgodovine. Takšna donosnost sicer ne bi bila nič posebnega, če ne bi šlo za razvito državo z najvišjo zadolženostjo na svetu. Če bi po takšni obrestni meri morala Japonska odplačevati svoj celotni dolg, bi imela že zdavnaj težave. Vendar ker ima v državi večina obstoječega dolga še vedno nizko povprečno obrestno mero, si to lahko še vedno privošči. Poleg tega je glavni vlagatelj japonskih obveznic sama japonska centralna banka, ki še vedno refinancira vsako zapadlo obveznico, ki jo ima v lasti.

    Kako pa kaže v ZDA? 30-letna donosnost državne obveznice se že nekaj časa giba blizu vrednosti pet odstotkov. Zaradi relativno visoke donosnosti ta ponovno postaja relevantna alternativa drugim naložbenim razredom. Primerjava med donosnostjo dobička ameriških delnic in donosnostjo desetletnih ali 30-letnih ameriških državnih obveznic kaže, da delnice trenutno vlagateljem ponujajo zelo omejeno premijo za prevzem delniškega tveganja. To pa povečuje relativno privlačnost ameriških državnih obveznic.

    Seveda tudi državne obveznice niso brez tveganja, saj ostajajo izpostavljene obrestnemu tveganju, ki se lahko v trenutnih razmerah še okrepi. Ključno vprašanje »za milijon dolarjev« je, za koliko. Zgodovinske primerjave z naftnimi šoki, kot sta bila primera iz let 1990 in 2008, ko je cena nafte zrasla za približno sto odstotkov, kažejo, da se je donosnost desetletnih ameriških državnih obveznic v povprečju povečala za približno 0,5 do eno odstotno točko. Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost, saj je treba vsako obdobje ocenjevati glede na njegove specifične makroekonomske in tržne značilnosti. Primerjava z letom 2022 je v tem smislu manj primerna, ker takrat normalizirano obrestno okolje še ni bilo vzpostavljeno, začetne ravni donosnosti pa so bile izrazito nizke. Obenem ostaja dejstvo, da Hormuška ožina še nikoli ni bila tako dolgo ovirana za transport, kar za surovinske in energetske trge predstavlja pomemben vir negotovosti. Zato morajo pogajalci čim prej doseči dogovor, ki bo sprostil transport.

    Na koncu ostaja odprto še ključno vprašanje: kako daleč so centralne banke sploh pripravljene iti z dvigi obrestnih mer zaradi dražjih energentov? Centralne banke na ponudbo nafte nimajo neposrednega vpliva, zato morajo biti pri odzivu še posebej previdne. Višja cena nafte namreč že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo. Zaradi tega bo denarna politika v prihodnjih mesecih hodila po zelo ozki in zahtevni poti.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Vpliv konflikta v Iranu in razvoja UI na kapitalske trge

    Vlagatelji so postali bolj potrpežljivi in dolgoročno naravnani, zato ob geopolitičnih krizah ne reagirajo panično.
    13. 4. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Zakaj tokrat ni samo še ena kriza

    Glavna točka tveganja ostaja Hormuška ožina, najpomembnejši energetski koridor na svetu.
    7. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj prinaša drugo četrtletje: Od prodajnega pritiska do novih priložnosti

    Na makroravni si več pozornosti zasluži pogosto omenjena narativa »Sell America«
    30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna proti Iranu

    Kaj razkriva Wall Street Journal o kaosu v Beli hiši med vojno z Iranom

    Donald Trump je za danes napovedal nova pogajanja v Islamabadu.
    Boris Čibej 19. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    »Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

    Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

    Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
    18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Zoran Đukić

    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Zaposleni in umetna inteligenca

    Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

    Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
    Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    borzna analizaobvezniceobrestne mere

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Stevanović za konec označevanja glasovnic: tudi neprevzem uničuje tajnost

    Po mnenju Jelke Godec to, da za govornico poveš, da bodo vsi glasovali proti, ni več tajno glasovanje.
    20. 4. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (20. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 20. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga

    Saga o pravicah Slovencev na Koroškem

    70 let: Rudi Vouk se sprašuje, ali je 7. člen avstrijske državne pogodbe res aktualen, obsoleten, izpolnjen ali nemara izpodrinjen.
    Janez Markeš 20. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

    Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
    20. 4. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Šok za Parižane pred ključno tekmo

    Portugalski vezist Vitinha je zaradi poškodbe desnega gležnja predčasno zaključil tekmo z Lyonom. Danes odhaja na magnetno resonanco.
    20. 4. 2026 | 12:56
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga

    Saga o pravicah Slovencev na Koroškem

    70 let: Rudi Vouk se sprašuje, ali je 7. člen avstrijske državne pogodbe res aktualen, obsoleten, izpolnjen ali nemara izpodrinjen.
    Janez Markeš 20. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

    Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
    20. 4. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Šok za Parižane pred ključno tekmo

    Portugalski vezist Vitinha je zaradi poškodbe desnega gležnja predčasno zaključil tekmo z Lyonom. Danes odhaja na magnetno resonanco.
    20. 4. 2026 | 12:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo