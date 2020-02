Kako Danci vlagajo v proizvodnjo robotov

Danski podjetji iz industrije robotike Mobile Industrial Robots (MiR) in Universal Robots (UR) bosta na Danskem odprli največje svetovno središče za kolaborativne robote. Za danska podjetja v robotiki dela 8500 ljudi, skupni prihodki teh podjetij pa so lani dosegli 995 milijonov dolarjev oziroma 18 odstotkov več kot leto prej.Podjetji sta v razvoj in proizvodnjo robotov vložili 36 milijonov dolarjev, so sporočili iz teh podjetij.Podjetji je finančno podprlo ameriško podjetje Teradyne. »MiR in UR vodita v svetu kolaborativne robotske revolucije, ki omogoča dostopnost avtomatiziranih rešitev za podjetja vseh velikosti. Teradyne še ...