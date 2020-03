Kako deluje NLB v izrednih razmerah

Osnovna naloga NLB v zadnjem obdobju je predvsem normalizacija poslovanja. Največja Slovenska banka poudarja, da vse kritične funkcije banke delujejo normalno in tudi plačilni promet poteka nemoteno. Oceno učinkov na poslovno uspešnost bo banka lahko podala, ko se okoliščine vsaj za silo umirijo, predvidoma v začetku maja.V banki so do zdaj imeli tri ločene primere okužbe s koronavirusom, ki pa so bile pravočasno izolirano in tudi okuženi naj ne bi utrpeli hujših zapletov, v telekonferenci vlagateljem zagotavlja uprava NLB.Ločene ekipe na vseh nivojihOkoli 70 odstotkov zaposlenih banke dela od doma, zaprta je tudi okoli ...