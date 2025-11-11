Kako do kredita za podjetja in samostojne podjetnike, tudi ko banka reče NE?

Za zaloge, plačila dobaviteljem, plače, naložbe ali premostitev obdobja med prilivi in odlivi. Takrat je ključno, da je poslovni kredit za podjetje ali s. p. odobren hitro, postopek pa pregleden in brez nepotrebne birokracije.

Oziroma povedano tudi drugače: v poslovnem svetu šteje hitrost. Priložnosti ne čakajo, zato podjetniki vse pogosteje iščejo poslovno financiranje, ki sledi njihovemu tempu. Klasične banke zahtevajo obsežno dokumentacijo in dolgotrajne postopke, Borza kreditov pa ponuja sodobno rešitev – hitre kredite in posojila za podjetja, ki omogočajo takojšen dostop do kapitala brez nepotrebne birokracije. Vsako podjetje se prej ali slej znajde v trenutku, ko bi z dodatnim kapitalom lahko hitro zraslo ali rešilo likvidnostni izziv – nakup nove opreme, financiranje večjega naročila, premostitev sezonskega primanjkljaja ali zagon nove ideje. Toda ko denar zamuja, zamuja tudi priložnost. Zato se vse več podjetij odloča za hitro poslovno posojilo, ki omogoča ukrepanje v enem dnevu – brez čakanja na bančne odobritve. Podjetje KL d. o. o. – Borza kreditov omogoča poslovne kredite in posojila od 20.000 EUR do 1.000.000 EUR, prilagojene velikosti, panogi in boniteti podjetja. Financiranje se lahko izvede na podlagi nepremičninskega zavarovanja, kar omogoča višje zneske, ugodnejše pogoje in večjo varnost. Tak model združuje hitrost, preglednost in zanesljivost – idealno za podjetnike, ki želijo sredstva hitro in varno.

V tem vodniku boste spoznali, kako pridobiti hitri kredit za podjetja in samostojne podjetnike, katere dokumente potrebujete ter kakšne so ročnosti, možni zneski in zahtevano zavarovanje.

Postopek je hiter, pregleden in brez zapletov – od oddaje vloge do izplačila sredstev. Poglejmo si ga po korakih:

1. Izpolnite vlogo za poslovni kredit

Prvi korak za hitri poslovni kredit je oddaja kratke vloge, ki jo lahko izpolnite v nekaj minutah s spletnim obrazcem ali pošljete po e-pošti.

V obrazcu navedete osnovne podatke podjetja/s. p., želeni znesek (od 20.000 do 1.000.000 EUR) in namen financiranja ter kako hitro ga potrebujete – brez dolgotrajnih postopkov in obsežnih obrazcev.

Postopek je zasnovan preprosto in pregledno, zato lahko vlogo izpolnite kadar koli, tudi zunaj delovnega časa. Prejeto vlogo naša ekipa hitro pregleda in z vami po potrebi kontaktira za dodatne informacije, da se postopek nadaljuje čim hitreje.

2. Hitra presoja bonitete podjetja

Po oddaji vloge sledi hitro preverjanje bonitete podjetja ali s. p., pri čemer vas lahko zaprosimo še za dodatna dokazila.

Pri hitrem poslovnem kreditu je ključno zavarovanje z nepremičnino – obstoječa hipoteka ni nujno ovira, če prosta vrednost nepremičnine zadostuje internim merilom. Priporočeno je razmerje, pri katerem je prosta tržna vrednost nepremičnine vsaj dvakratnik zneska kredita.

Če lastne nepremičnine nimate, lahko kot zastavitelj pristopi tretja oseba s svojo nepremičnino. Brez ustreznega zavarovanja odobritev kredita ni mogoča.

Ta korak je hiter in učinkovit – presoja je običajno zaključena v nekaj urah in je osnova za pripravo individualne ponudbe. Določene težave v poslovanju prav tako niso nujno ovira, če je zavarovanje ustrezno in podjetje izkazuje finančni tok.

3. Priprava ponudbe in pogojev

Takoj zatem vam pripravimo in pošljemo individualno ponudbo, ki jo oblikuje glede na višino zaprošenega zneska, namen financiranja, boniteto podjetja in vrednost zavarovanja.

Za hitre poslovne kredite je na voljo ročnost do 60 mesecev, zneski pa so od 20.000 EUR do 1.000.000 EUR. Pogoji se določijo individualno, ob upoštevanju poslovanja podjetja in kakovosti predloženega zavarovanja.

Ponudba vključuje vse ključne elemente – višino kredita, obrestno mero, način odplačevanja in rok zapadlosti, zato je postopek popolnoma pregleden.



Kratkoročni in dolgoročni krediti za podjetja:

Kratkoročni krediti za podjetja so namenjeni zagotavljanju likvidnosti, plačam, nabavi zalog ali premostitvi začasnih primanjkljajev v denarnem toku.

so namenjeni zagotavljanju likvidnosti, plačam, nabavi zalog ali premostitvi začasnih primanjkljajev v denarnem toku. Dolgoročni krediti za podjetja pa so primernejši za večje naložbe, širitev poslovanja ali investicije v opremo in prostore.



Izbira med kratkoročnim in dolgoročnim financiranjem je odvisna od namena in trajanja projekta, pri čemer vam bodo naši svetovalci pomagali določiti najustreznejšo rešitev.

4. Podpis pogodbe in zaključek postopka

Ko se strinjate s pripravljeno ponudbo, sledi podpis kreditne pogodbe pri notarju. Pred podpisom imate na voljo celoten vpogled v pogoje financiranja, zato je postopek popolnoma jasen in brez presenečenj.

Vsi stroški so vnaprej opredeljeni in pregledno predstavljeni v ponudbi, zato skritih stroškov ni.

5. Prejmite sredstva takoj po podpisu pogodbe

Hitri krediti za podjetja in s. p. so zasnovani z enim ciljem – da podjetnik do sredstev pride v najkrajšem možnem času.

Po podpisu pogodbe in vpisu zavarovanja takoj sledi nakazilo na poslovni račun.

Tako podjetja, obrtniki in novoustanovljeni s. p. hitro pridobijo likvidnost za nadaljnje poslovanje – brez čakanja na dolgotrajne bančne postopke in odvečne zahteve.

To je zaključni korak postopka, s katerim podjetje pridobi finančno podporo za rast, naložbe ali premostitev kratkoročnih izzivov.

Hitrost izvedbe financiranja je najbolj odvisna od tega, kako hitro zagotovite vse potrebne informacije in dokazila. Izplačilo financiranja običajno lahko uredimo v 48 urah po oddaji vloge, v urgentnih primerih pa celo hitreje.

TRG KREDITOV – DO KREDITA POD SVOJIMI POGOJI

Če pa vaše podjetje izkazuje bonitetno oceno najmanj 6/10, lahko na trgu kreditov pridobite ponudbo pod vašimi pogoji. Za ta namen morate izpolniti vlogo za uvrstitev vaše ponudbe na naš spletni portal, mi pa vam najdemo financerja, ki vam na podlagi nepremičninskega zavarovanja zagotovi finančna sredstva. OD podjetnikov ZA podjetnike.

Več informacij o trgu kreditov lahko pridobite na naši spletni strani.

Pogosta vprašanja

1. Katera podjetja lahko zaprosijo za hitri poslovni kredit?

Vlogo lahko oddajo vsa mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki, ne glede na dejavnost. Pomembno je, da podjetje izkazuje redne prilive in ustrezno zavarovanje, saj se kredit vedno prilagodi dejanskemu stanju poslovanja.

2. Ali lahko kredit uporabim za različne namene?

Da. Hitri poslovni kredit lahko uporabite za naložbe, plačila dobaviteljem, kritje tekočih obveznosti, izplačila plač ali premostitev začasnega pomanjkanja likvidnosti. Namen financiranja se določi ob oddaji vloge in se prilagodi potrebam podjetja.

3. Kaj vpliva na hitrost odobritve?

Največji vpliv imata popolnost vloge in pravočasna predložitev dokazil. Če so vsi podatki posredovani že ob oddaji, lahko podjetje prejme odgovor še isti dan. Postopek je zasnovan tako, da poteka brez nepotrebne birokracije.

4. Ali lahko kredit pridobim, če imam že obstoječe financiranje?

Da, obstoječi krediti ali hipoteke niso nujno ovira, če ima nepremičnina še vedno dovolj razpoložljive vrednosti za zavarovanje. Pomembno je, da nova obremenitev ustreza boniteti podjetja in skupni oceni tveganja.

5. Kaj se zgodi po izplačilu kredita?

Po nakazilu sredstev podjetje prejme vso spremljevalno dokumentacijo in načrt odplačevanja, kar omogoča popoln nadzor nad obveznostmi. Obresti se plačujejo mesečno, odplačilo glavnice pa poteka skladno z dogovorjeno strukturo (anuitetno, kombinirano ali enkratno).

6. Ali je možno kredit delno ali v celoti poplačati predčasno?

Da. Po 3 do 4 mesecih od sklenitve pogodbe je možno predčasno ali delno poplačilo brez skritih stroškov. Obresti se vedno obračunajo le od preostale glavnice, kar podjetju omogoča večjo finančno prilagodljivost.

7. Kakšne so prednosti hitrega poslovnega kredita v primerjavi z bančnim?

Prednost je predvsem v hitrosti, enostavnosti in prilagodljivosti. Postopek poteka brez dolgotrajnega preverjanja, pogoji so jasno predstavljeni, podjetnik pa prejme osebno obravnavo in hitro povratno informacijo.

Kontakt

Smo ekipa motiviranih finančnih strokovnjakov, predanih zagotavljanju financiranja tudi takrat, ko banke za vas nimajo posluha. Vsako stranko obravnavamo individualno, naša posebnost pa je ravnovesje med strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in razumevanjem vaših potreb.

V podjetju združujemo strokovnjake z večdesetletnimi izkušnjami na področju financiranja in vseh spremljajočih področjih, ki so ključna za optimalno obravnavo vsakega primera.

Naš slogan – »Zagotavljamo sredstva. Spodbujamo izbiro.« – je naše vsakodnevno vodilo in zaveza našim strankam.

Za vsa dodatna vprašanja ali pomoč pri oddaji vloge smo vam z veseljem na voljo po e-pošti, telefonu ali na sedežu našega podjetja. Naša ekipa vam hitro in jasno predstavi vse možnosti financiranja za vaše podjetje.

KL, družba za kreditiranje, d. o. o.

Bežigrajska cesta 7, 3000 Celje

03 292 76 66 · 041 766 666

info@borzakreditov.si

www.borzakreditov.si

Vsebino pripravila: Manuela Huč, vodja oddelka podpore

