Kako do maske? Natisnimo si jo

Danes je marsikateri Slovenec moral ostati pred vrati trgovine, lekarne, pošte, banke, ker ni bil ustrezno opremljen, bodisi ni imel zaščitnih rokavic ali maske. Rokavice so sicer nekoliko manjši problem, najti masko, če niste za zalogo poskrbeli že v preteklosti, pa je danes misija nemogoče. Ljudje pa ne sedijo križem rok, ampak iščejo rešitve tudi sami. Tako se pojavljajo civilne iniciative, ki se lotevajo tovrstnih problemov. Ena izmed njih je Zaščitimo Slovenijo.

250 prostovoljcev

Iniciativa je postavila istoimensko platformo, ki bo povezovala potencialne ponudnike posebnih zaščitnih mask in tiste, ki bodo maske potrebovali zase ali za svoje najbližje. Kot nam je povedala članica ekipe Zaščitimo Slovenijo Petra Rakar, je že več kot 250 prostovoljcev, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč s svojimi 3D tiskalniki in materialom za izdelavo zaščitnih mask. To so podjetja in fizične osebe, pričakujejo pa, da je potencial še večji. Na drugi strani iniciativa vabi na platformo posameznike, ki bi želeli naročiti masko.



Platforma je torej mišljena kot stičišče, na katerem se bosta našla ponudnik in povpraševalec, nato pa bosta dvostransko dorekla vse podrobnosti, od izbire tipa in velikosti maske, materiala, cene, roka in prevzema. Na spletni strani Zaščitimo.si so tudi priporočene cene za takšno masko, in sicer od 4 do 6 evrov. Ta cena je pravzaprav zgolj nadomestilo za pokritje stroškov materiala, elektrike in obrabe stroja.



Za kakšne maske sploh gre? To je maska za domačo uporabo, ki jo je moč natisniti s katerimkoli 3D tiskalnikom, in v katero namestimo ustrezen filter in je ob ustrezni dekontaminaciji primerna za večkratno uporabo. Na platformi je izdelovalcem mask na voljo odprtokoden format za model 3D maske Gladius Friends. Zato je projekt poimenovan Maska za prijatelja. Platforma ponuja tudi odprtokoden format za izdelavo vizirja iz umetnih mas, ki zakrije celoten obraz.

Za osebno uporabo

V iniciativi poudarjajo da omenjena zaščitna maska sicer ni medicinski pripomoček niti osebna varovalna oprema, zato ne zagotavlja popolne zaščite pred okužbo. Maska ni certificirana in je namenjena zgolj za osebno uporabo za neprofesionalce.



Zamisel se je rodila spontano: navdušenec nad 3D tiskanjem David Kvaternik je za lastne potrebe razvil prototip maske in ker je z njim požel navdušenje bližnje okolice in strokovnjakov Tehnološkega parka Ljubljana, so se javili posamezniki, strokovnjaki z različnih področij in podjetja, ki so ustrezno opremljeni in ekipirani in pripravljeni tiskati maske za vse, ki jih potrebujejo.



Platforma je zaživela z današnjim dnem, pobudniki pa že poročajo o živahnem odzivu.