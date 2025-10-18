Kako dolgo bo trajala zlata mrzlica?

V nadaljevanju preberite:

Samo uro po tem, ko je tokijsko podjetje za trgovanje z zlatom Nihon Material odprlo svoja vrata, so že morali začeti zavračati nove kupce. Kenji Onuki, 40-letni direktor arhitekturnega podjetja, je občutil pravo zmagoslavje, ko je prvič v življenju kupil to dragoceno kovino – majhno zlato palico –, čeprav bo moral nanjo čakati en mesec. »Zdelo se mi je pomembno imeti nekaj, kar res obstaja, kar lahko fizično držiš v rokah,« pravi. Po vsem svetu novi in stari vlagatelji množično vlagajo v to starodavno hranilnico vrednosti, odkar je močna triletna rast, ki so jo spodbudili nakupi centralnih bank, navdušila ne le profesionalne vlagatelje, ampak tudi širšo javnost. To je le en primer, kako tudi zunaj tradicionalnih trgov, kot sta Indija in Turčija, mali vlagatelji množično kupujejo zlate palice in kovance.