Kako dolgo lahko Nvidia ohrani prednost pred kitajsko konkurenco?

Decembra 2011 je Jensen Huang na odru konference razvijalcev v Pekingu predstavil napoved, katere pomen je takrat razumel le redkokdo. Soustanovitelj Nvidie je v kavbojkah in črnem suknjiču občinstvu povedal, da bo podjetje izdalo veliko posodobitev svojega lastniškega programskega okolja cuda. Deli bodo odprtokodni in razvijalcem prijaznejši za uporabo. Za Huanga je bila to strateška poteza: če bi mu uspelo pridobiti kitajske inženirje, bi ti Nvidii lahko ostali zvesti še desetletja.