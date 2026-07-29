Kako drage so delnice Luke Koper

Delnica Luke Koper se je letos povzpela za 72 odstotkov, največ med družbami prve borzne kotacije Ljubljanske borze. Tudi lani je z 80-odstotno rastjo presegla vse. Ob večinskem lastništvu države o morebitnem prevzemu seveda ne moremo govoriti. So torej njeni načrti tako dobri? Kako drage so delnice v primerjavi z drugimi pristanišči v Evropi in Sredozemlju? Luka Koper letos načrtuje dvoodstotno rast prihodkov od prodaje, ki naj bi dosegli 384 milijonov evrov. To naj bi upravljavec koprskega pristanišča dosegel s triodstotno rastjo pretovora, pri čemer želi pretovor kontejnerjev povečati za odstotek, pretovor avtomobilov pa naj bi se za odstotek zmanjšal. Pod črto naj bi to prineslo 65 milijonov evrov čistega dobička, kar bi bilo skoraj petino manj kot lani. Vendar je Luka Koper v prvih ...