FOTO:Kako Evropa omejuje kitajske in turške gradbince

Kako Evropa omejuje kitajske in turške gradbince

Slovenski infrastrukturni projekti na radarju tujih podjetij.

Kritike do Kitajcev ni spodbudil samo projekt desetletja, most na Pelješac, ki je v 85 odstotkih sofinanciran z evropskimi sredstvi in ga gradi kitajska korporacija CRBC, ampak tudi nameravana kitajska financiranje in gradnja železniškega predora pod Baltskim morjem med finskim in estonskim glavnim mestom, Helsinki in Talinom. Računalniški prikaz Pipenbaher consulting