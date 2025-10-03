Kako je Jensen Huang postal globalni prodajalec umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Sedemnajstega septembra se je Jensen Huang ​skupaj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kraljem Karlom III. udeležil državnega banketa v Windsorskem gradu, naslednji dan pa je v središču Londona priredil zabavo.

Pred občinstvom več sto tehnoloških podjetnikov in vlagateljev tveganega kapitala sta se izvršnemu direktorju Nvidie na odru pridružila ameriški minister za trgovino Howard Lutnick in sir Keir Starmer.

»Jensen, hvala za tvoje zaupanje v to, kar počnemo,« je navdušeno dejal britanski premier. Potem pa je Huang po vzoru znane televizijske oddaje Oprah Winfrey začel med občinstvom razdeljevati nagrade. Obljubil je dve milijardi funtov za britanska zagonska podjetja na področju umetne inteligence, nato pa je drugo za drugim izbral osem podjetij ter vsakemu posebej dejal: »Investiral bom v vaš naslednji investicijski krog.«