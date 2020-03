Kako je Slovenec postal največji pek na Balkanu

Beograd, Ljubljana – »Kdor se zjutraj kruha ne naje, bo ves dan lačen,« pravi srbski pregovor, ki kaže, kako pomembno živilo je kruh v prehrambni kulturi tega prostora. Koliko kruha pojemo, najbolje vedo peki. Vodilni igralec v pekarski industriji v Sloveniji in na Balkanu je slovensko podjetje Don Don, kjer so lani spekli – in prodali – 110.000 ton kruha in pekovskih izdelkov. Močno prisotni so v devetih državah, najbolj v Srbiji.»Ko delaš za 50-milijonski trg, ti to daje resnost, moč in vzvode, da lahko konkuriraš tudi največjim,« pojasni Aleš Mozetič, generalni direktor in solastnik podjetja Don Don, kaj pomeni preiti ...