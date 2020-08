FOTO:Kako kriza pritiska na mlade delavce

Infografika Delo Infografika



Kriza prizadela predvsem mlade na pogodbah

Ljubljana – Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o registrirani brezposelnosti v juliju, ki bodo pokazali, kako je kriza zaradi koronavirusa zarezala v naš trg dela. V Evropi so sicer najbolj prizadeta skupina mladi, saj je v starostni skupini pod 25 let stopnja brezposelnosti vsaj dvakrat višja od povprečja: v EU je bila tako junija 16,8-, v evrskem območju pa kar 17-odstotna, kažejo zadnji podatki Eurostata.Tudi v Sloveniji je bila junija stopnja brezposelnosti med mladimi kar 11,2-odstotna, to je dvainpolkrat več od siceršnje, 4,8-odstotne stopnje brezposelnosti. Letošnji podatek je bistveno slabši kot junija lani, ko je bila stopnja brezposelnosti med mladimi še 7,1-odstotna. Vse te številke so izmerjene po metodologiji ILO in so nižje od podatkov o registrirani brezposelnosti, ki jih navaja zavod za zaposlovanje.Še precej slabše od slovenskih so statistike v večini evropskih držav. V Španiji je bila junija stopnja brezposelnosti mladih kar 40,8 odstotka, v Italiji 27,6 odstotka, na sosednjem Hrvaškem, kjer se mladi množično izseljujejo v tujino, pa 23,7 odstotka. Z daleč najnižjo, le 5,6-odstotno stopnjo brezposelnosti med mladimi se zdaj lahko pohvalijo v Nemčiji, kjer vladni protikrizni ukrepi očitno najbolje prijemljejo. Daleč najbolj se je poslabšala situacija na trgu dela za mlade iz ZDA, kjer se je v manj kot polovici leta stopnja brezposelnosti povečala z osmih na 25 odstotkov.Ekonomske študije kažejo, da je trg dela za mlade zelo občutljiv na nihanja v ekonomskih ciklih, saj je v obdobjih krize in ekonomskih šokov zaposlenost mladih bolj izpostavljena kot pri starejših generacijah. Mladi delavci so pogosto tudi prvi na seznamih za odpuščanja, ko se podjetja znajdejo v težavah. Po podatkih think-tanka World Future Council je med krizo leta 2008 izginila desetina delovnih mest mlajših od 30 let, v najhuje prizadetih državah Grčiji, Španiji in Irski pa je ostala brez službe kar polovica mladih.»Koronakriza ali kakorkoli jo imenujemo, je naplavila primere mladih delavcev, ki delajo po takšnih ali drugačnih pogodbah. V prejšnjem obdobju konjunkture je zaradi pozitivnih podatkov s trga dela kar nekako potihnila javna debata kar zadeva fleksibilizacijo veriženja avtorskih in podjemnih pogodb. Zdaj pa je ravno obratno in pri svojem delu se srečujemo s kar nekaj primeri težav mladih, ki so ali espejevci ali pa imajo avtorske in druge pogodbe. Situacija ni dobra, nekateri so pristali v osebnem stečaju, z neplačanimi socialnimi prispevki. Ko pogledamo pod površje debate o fleksibilizaciji trga dela, so te zgodbe zelo hude,« poveiz Delavske svetovalnice.Po sogovornikovih besedah zdaj sploh ne gre več za družbeno debato, češ, starejši imajo varne pogodbe o zaposlitvi, mlajši pa se utapljajo v podjemnih pogodbah. »Oblikovala se je neka povsem 'normalna' kultura, način razmišljanja, da tako pač je. Recimo v kreativni industriji ni pogodb o zaposlitvi, si pač svoboden in imaš temu primerno pogodbo – ko udari kriza, se pa znajdi. Pri tem tudi nimamo ustreznih varovalnih mehanizmov. Ko se pogovarjamo z mladimi, ki se znajdejo v takšnih okoliščinah, gre preprosto povedano za životarjenje,« opisuje zdajšnje stiske mladih Lukić.Ko k temu dodamo še krizne razmere, ko ti naročniki porežejo finančne tokove, se nekateri sprašujejo, ali se sploh izplača vztrajati. To bo zelo velika težava za naprej, za vso skupino oseb, ki so v takšnih situacijah, izpostavlja Lukić in opozori na razpravo pri koronskih zakonih, češ, kaj pa bo z espejevci. »Kolikor vem, se je pomoč za samozaposlene iztekla s koncem maja, debata o tem pa je zdaj poniknila. Bojim se, da so se ti ljudje umaknili v svoje tehnike preživetja: ali praznijo svoje varčevalne račune, ki so jih pridno polnili z norim tempom dela, ko so še imeli naročnike, ali prosijo za denar svojo širšo socialno mrežo, da lahko preživijo, ali pa gredo na centre za socialno delo in prosijo za pomoč.«Za kakšne ukrepe za pomoč mladim brezposelnim bi morala poskrbeti država? »Včasih je treba pogledati osnove. Prepričan sem, da v teh razmerah večina pogodbenih odnosov niso odnosi med naročnikom in izvajalcem, ampak gre za klasičen odnos med delodajalcem in delavcem. Vprašanje je, kako daleč gredo delavci v sodno dokazovanje takega delovnega razmerja. Nekateri se za to ne odločijo, ker se bojijo zameriti naročniku. Tu bi od države pričakovali bolj jasen signal, da v teh zadevah ni sovražnik, da bi ti jemala davke, pač pa da je tista, ki mora zagotoviti, da lahko greš v uveljavljanje svojih pravic. Skratka, da ti ščiti hrbet,« poudarja Lukić.