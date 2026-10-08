Kako lahko Afrika izkoristi otoplitev odnosov med ZDA in Kitajsko

Državni obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga v ZDA je prinesel le dvomesečno podaljšanje trenutnega dvostranskega trgovinskega premirja – in malo drugega. Kljub temu sta oba voditelja nakazala, da si želita stabilnejših odnosov pred novembrskim vrhom Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) v Shenzhenu in decembrskim vrhom G20 v Miamiju. To ustvarja priložnost za nastajajoča in razvijajoča se gospodarstva v Afriki in drugod. Za afriške države so bile finančne razmere redko tako zaostrene kot danes. Na trgih državnega dolga plačujejo premijo za zadolževanje v tuji valuti, ki je ni mogoče v celoti pojasniti z makroekonomskimi temelji in tveganjem neplačila. Lanska izdaja desetletnih evroobveznic Kenije v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev je bila ocenjena na 9,5 odstotka. ...