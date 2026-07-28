Kako lahko Burnham zagotovi uspešno decentralizacijo v Združenem kraljestvu

Na prvi dan v vlogi predsednika vlade Združenega kraljestva je Andy Burnham obiskal dobrodelno organizacijo za brezdomce in se zavezal, da bo na nacionalni ravni odpravil spanje na prostem s širitvijo strategije Najprej stanovanje (Housing First), ki jo je izvajal kot župan Manchestra. S tem je že na začetku razkril svoj model vladanja: država zagotavlja sredstva iz centra, izvajanje ukrepov – in izkušnje, ki jih to prinaša – pa zaupa lokalnim oblastem. Razprava o Burnhamovem programu decentralizacije pogosto prikazuje lažno dihotomijo med Manchestrom in Westminstrom oziroma lokalizmom in centralizmom. Vendar vračanje oblasti domačemu kraju in vodenje mehanizmov sposobne države na nacionalni ravni nista nujno v protislovju. Pomislimo na Burnhamovo zavezo, da bo »nadziral največji program ...