Kako lahko trgovinski sporazumi rešijo naravo

Zdi se, da dvostranski trgovinski sporazumi določajo prihodnost. Začasni trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Mercosurjem (Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj), ki se uporablja od maja, bo morda postavil merila za nov val sporazumov. Mercosur že vodi trgovinska pogajanja s Kanado, Japonsko in drugimi državami, medtem ko se EU pogaja z Malezijo in Tajsko ter napreduje pri sporazumih z Avstralijo, Indijo in Indonezijo. V času gospodarske razdrobljenosti in geopolitičnega rivalstva ne smemo podcenjevati potenciala takšnih sporazumov – in to ne le zaradi koristi, ki jih prinaša trgovina. Ohranjanje okolja, med drugim tropskih gozdov, je ena najpomembnejših, splošno priznanih nujnih nalog, ki jih mora opraviti svet, dostop do trga pa je ena redkih spodbud, ki so na voljo v ...