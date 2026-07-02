Kako lahko za vašo bančno vlogo dobite višje obresti

Slovenci imajo na bankah dobrih 29 milijard evrov depozitov, ki pa so opazno nižje obrestovani od povprečja v evrskem območju. Ali s spremembo denarne politike Evropske centralne banke in njenim dvigom obrestne mere lahko pričakujejo višje donose? Izkušnje izpred štirih let kažejo, da se bodo obresti zvišale, a precej manj kot v povprečju evrske dežele. Do tega je kritičen guverner Banke Slovenije. Kaj pa pravi direktorica Združenja bank?

A pozor; primerjava med bankami kažejo, da lahko varčevalci z ukrepanjem vendarle dobijo višje donose.