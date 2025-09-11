Kako poiskati recept za družbo, ki se izjemno hitro stara

V trenutnih globalnih okoliščinah je najpomembnejše vprašanje za zavarovalništvo, kako bo izpolnilo svoj osnovni namen, to je prenos tveganj s ciljem zmanjšanja potencialnih finančnih izgub zaradi nepredvidenih dogodkov ter zagotovitev stabilnosti, finančne varnosti in trajnosti za zavarovance. V zaostrenih geopolitčnih in tržnih razmerah je namreč zavarovalništvo veliko bolj previdno pri kritju določenih izpostavljenosti, je v govoru na 10. letni konferenci Agencije za zavarovalni nadzor poudaril finančni minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič.

Zavarovalnišvo je v središču globalnih gospodarskih premikov, pri čemer na njegovo preoblikovanje z veliko hitrostjo vplivajo geopolitične napetosti, podnebne spremembe in tehnološki preboji. O tem, kako prenesti najboljše zavarovalne prakse in rešitve v slovenski prostor, so danes na 10. letni konferenci Agencije za zavarovalni nadzor z naslovom Odgovorne poteze v svetu tveganj razpravljali domači in tuji strokovnjaki. Poseben izziv za panogo prinaša dolgoživost, kajti demografska realnost, ki jo zaznamuje starajoča se družba, zahteva korenito preobrazbo tradicionalnih zavarovalnih modelov in pristopov.

Prilagodljivost kot temeljno vodilo Kot je dejal minister Boštjančič, je za zavarovalnice bolj kot kdaj koli prej ključno obravnavanje širokega spektra skrajnih scenarijev in sistemskih tveganj. Odgovor, kako se nanje pripraviti, ponujajo natančne analize in strateški pristopi za upravljanje tveganj za zaščito podjetij pred uničujočimi dogodki in scenariji, ki so bili včasih obravnavani le kot teoretični. Za zavarovalništvo je ključno, da ostane prilagodljivo, kar zadeva Slovenijo, pa je nujno, da ohranimo nenehno sodelovanje med zavarovalniško industrijo, regulatorjem in vlado, je dejal Boštjančič.

Po besedah direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Gorazda Čibeja dolgoživost na novo opredeljuje razumevanje pokojnin, zdravstvenega zavarovanja in medgeneracijske solidarnosti. Prav dolgoživost je morda za nas največji izziv in preizkus: kako preoblikovati življenjsko, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje v družbi, ki se stara hitreje kot kadar koli prej? Kako spremeniti daljše življenje v življenje z dostojanstvom in varnostjo? Poudaril je, da je prav zavarovalništvo tisto, ki v mnogo pogledih družbi prinaša načrt za premoščanje negotovosti, pri tem pa moramo poskrbeti, da bo ta načrt trajnosten in prilagodljiv.