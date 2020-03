Kako poskrbeti za večjo zanesljivost?

Zanašanje na storitve računalništva v oblaku je ustvarilo kritično odvisnost od IT v skoraj vsakem podjetju in poslovnem procesu. Ta odvisnost se je v zadnjih letih korenito povečala. Izpadov je vse več in imajo takojšen, širši in večji vpliv kot v preteklosti. Skoraj vsaka komponenta in postopek v celotni dobavni verigi IT je zasnovan drugače, preoblikovan in izboljšan za zagotavljanje večje razpoložljivosti.Sodoben posel pač zahteva neprekinjeno poslovanje in temu se prilagaja tudi informatika. V ospredje stopajo odpornost podatkovnih centrov, izogibanje napakam in napredno upravljanje ter predvsem preizkušeni pristopi, ...