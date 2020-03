FOTO:Kako poteka poslovanje z državo v karanteni

Ljubljana – Transport v Italijo za zdaj poteka normalno, večinoma poročajo slovenska podjetja. Italija je za Slovenijo druga najpomembnejša izvozna partnerica, zato bo italijansko krizo občutilo tudi slovensko gospodarstvo. Preverili smo, kako poteka poslovanje z državo v karanteni.Slovenija je lani iz Italije uvozila za 4,8 milijarde evrov in vanjo izvozila za 3,9 milijarde evrov. Izvoz v zahodno sosedo se je lani umiril in glede na leto prej zrasel za 0,8 odstotka. Letos bi se lahko skrčil.Zaradi vplivov koronavirusa bodo nekatera italijanska podjetja, ki so kapitalsko podhranjena, propadla. Težave bodo imela slovenska podjetja, ...