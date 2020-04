Kako pravilno izplačati plačo in nadomestilo plače  

Do sredine meseca se izplačujejo plače, akontacije davkov in davki, kjer pa je zaradi prvega protikriznega paketa pomoči kar nekaj sprememb. Hitra priprava zakonodaje v praksi prinaša kar nekaj administrativnih zapletov, ki jih pristojne ustanove še rešujejo. Pojavljajo se tudi vprašanja tolmačenja posameznih predpisov. Da bi zmanjšali zmedo, smo pripravili nekaj odgovorov na najbolj pogosta vprašanja.Podjetja, ki so že skušala posredovati poročila o izplačanih plačah, so verjetno ugotovila, da to trenutno ni mogoče. Ker mora Finančna uprava prilagoditi obrazce poročanja, je začasno onemogočeno posredovanje obrazcev. ...