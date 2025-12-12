Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Gre za trenutke, ko je treba ključne odločitve sprejemati hitro, medtem ko administrativni postopki tečejo bistveno počasneje.

In prav v času, ko mora biti podjetje najbolj finančno prožno, njegova likvidnost pogosto obstane v čakalnici.

Ko se postopki vlečejo, obveznosti pa ne morejo čakati

Vsaka lastniška ali statusna sprememba sproži kompleksen nabor pravnih, finančnih in administrativnih korakov, ki se praviloma merijo v tednih ali mesecih.

Med najpogostejšimi so:

priprava in pregled poslovne dokumentacije,

preverjanje bonitete podjetja,

postopki vpisa pri AJPES in FURS,

usklajevanje z bankami in drugimi deležniki.



»V teoriji bi proces moral teči gladko, v praksi pa se pogosto zaplete,« opisujejo podjetniki, ki so takšna obdobja že prestali. Dobavitelji pričakujejo pravočasna plačila, zaposleni kontinuiteto, partnerji stabilnost. Kapital pa v tem času pogosto ostane ujet v postopkih.

Ko podjetnik potrebuje sredstva za dokončanje posla, a mora čakati na klasično odobritev, se hitro znajde v likvidnostnem vakuumu.

Likvidnostni zastoj – pogosta, a premalo izpostavljena realnost

Pri prevzemih in preoblikovanjih se podjetja redno srečujejo z enako težavo: začasno blokiranimi viri. Sredstva se selijo, dokumentacija potuje, banke zahtevajo dodatne potrditve.

V tem času pa podjetje posluje naprej – s stroški, obveznostmi in rokovnimi pritiski. Že kratek likvidnostni zastoj lahko ogrozi nadaljevanje posla, investicijo ali celo uspešen zaključek transakcije.

Zato številna podjetja iščejo hitrejše, zanesljive alternative.

FOTO: D-DOTA

Hitra rešitev za kratkoročne likvidnostne potrebe

Premostitveno financiranje postaja ključni mehanizem za podjetja, ki se znajdejo v časovno občutljivih situacijah. Gre za hiter in fleksibilen vir kapitala, namenjen natanko za tista obdobja, ko:



V slovenskem prostoru se je v zadnjih letih utrdilo tudi podjetje D-Dota, ki se osredotoča prav na financiranje podjetnikov v obdobjih pospešenih odločitev. Njihova ključna prednost je hitrost – sredstva so lahko nakazana v zelo kratkem času, kar podjetju omogoča ohranitev normalnega tempa poslovanja in zaključevanje transakcij brez tveganih zamikov.

FOTO: D-DOTA

Premostitveno financiranje tako ne nadomešča bank, temveč zapolni vrzel, ki jo ustvarijo dolgotrajni postopki. Je dopolnilni instrument, ki podjetniku omogoči, da deluje v ritmu trga – ne v ritmu birokracije.

Ko čas odloča o izidu posla

V obdobjih prevzemov, lastniških sprememb ali statusnih preoblikovanj je hitrost pogosto odločilni dejavnik. Podjetja, ki si pravočasno zagotovijo dodatno likvidnost, lažje obvladujejo tveganja, ohranijo stabilnost in izkoristijo priložnosti, ki se običajno ne pojavijo dvakrat.

Potrebujete hitro premostitveno financiranje?

Če ste v obdobju lastniške spremembe, prevzema ali preoblikovanja in potrebujete sredstva hitro, lahko pomoč dobite brez dolgotrajnih postopkov.

Pokličite na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si.

D-Dota vam lahko zagotovi sredstva že naslednji dan – ko si ne morete privoščiti čakanja, je hitra odločitev ključna za uspeh.

Naročnik oglasne vsebine je D-DOTA