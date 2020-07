Kako pri 50 letih postati privlačen za delodajalca

Čeprav je Slovenija v času epidemije porabila veliko denarja za ohranitev delovnih mest, se je brezposelnost zelo hitro povečala in konec maja presegla številko 90.000. Prejšnji mesec se je odpuščanje umirilo. A jeseni je pričakovati novo rast, razmere na trgu dela pa lahko močno poslabšajo tudi težave, ki se kopičijo že vrsto let, pa jih država ne rešuje ali pa jih celo prikriva.Smiselno bi bilo zato razmisliti o prenovi celotne delovne zakonodaje, ki bi vključevala tako kratkoročne rešitve v kriznih razmerah kot tudi dolgoročne izzive, ki jih prinašata, med drugim, demografija in nove tehnologije. Gospodarski ...