Kako rešiti težave z vračili za odpovedane turistične aranžmaje in lete?

Potrošniki ne morejo financirati agencij

Predlog vrednotnic namesto regresa že razburja

Med novimi predlogi gospodarstva so se pojavile tudi ideje, da bi namesto regresa uvedli vrednostne bone za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih, zato se je že pojavila bojazen, da bodo delavci ostali brez regresa. Na gospodarskem ministrstvu mirijo, da gre zgolj za eno izmed mnogih idej deležnikov in da ne gre za konkreten ukrep, ki bi ga sprejeli v okviru smernic drugega paketa protikoronskih ukrepov. Priznavajo, da bi bil tak predlog težko izvedljiv.



»Razumem težke razmere v turizmu in težko mi je spremljati usode naših podjetij ter njihovih ljudi. Našemu gospodarstvu kot tudi turizmu bomo največ pomagali s tem, da jih vsi skupaj podpremo: kupujmo domače proizvode in storitve. In ko bo epidemija mimo, se spomnimo na to, da so počitnice najlepše doma, da je najvarnejša hrana domača in da so delovna mesta v lokalnem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard,« je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.



Ustanovitev posebnega sklada

V Združenju potrošnikov Slovenije (ZPS) te dni opažajo veliko vprašanj članov, ki jih zanima, kako naj od turističnih agencij dobijo povrnjen denar za že plačane aranžmaje ali lete, ki jih zaradi pandemije ne bo mogoče izvesti. A s tem se ne soočajo le slovenski potrošniki, ampak tudi potrošniki po Evropski uniji.Evropska potrošniška organizacija BEUC je zato pozvala tri evropske komisarje, da skupaj poiščejo rešitev, ki bo pomagala turistični panogi , a ne v breme potrošnikov. »Pravica potrošnikov do vračila vplačil v primeru odpovedi se ne sme spremeniti v obveznost potrošnikov, da brezobrestno kreditirajo turistično dejavnost, saj se tudi potrošniki soočajo s težkimi zdravstvenimi in ekonomskimi posledicami pandemije,« opozarjajo v BEUC, katere članica je tudi ZPS.Organizacija je komisarje pozvala, naj na evropski ravni poiščejo poenotene rešitve, ki bodo pomagale tako potrošnikom kot ponudnikom storitev na način, da bodo lahko podjetja nadaljevala svojo gospodarsko dejavnost, potrošniki pa bodo ohranili svoje pravice in s tem tudi zaupanje v to dejavnost.BEUC opozarja, da je kriza prizadela številne potrošnike, ne le njihovo zdravje, ampak tudi njihovo ekonomsko varnost, saj jih je veliko izgubilo delo ali pa so se jim dohodki znižali. Po izračunih članic BEUC finančne posledice čuti že približno polovica evropskih gospodinjstev. Nacionalne potrošniške organizacije, ZPS ni izjema, sporočajo, da je dve tretjini pritožb v zadnjih tednih prav s področja potovanj, ker imajo potrošniki probleme z vračilom vplačil.Poudarjajo, da kljub jasni evropski zakonodaji, po kateri imajo potrošniki pravico do vračila denarja v primeru odpovedi potovanja ali leta zaradi izrednih razmer, nekatere države na žalost želijo to pravico omejiti in potrošnike prisiliti v odlog vračila denarja ali sprejem vavčerjev: »V praksi bi to dejansko pomenilo, da bi potrošnik brezobrestno kreditirali turistično gospodarstvo, čeprav številni potrošniki svoj denar nujno potrebujejo.«Evropsko združenje potrošnikov zato predlaga, da se na nacionalni ali evropski ravni zagotovi poseben sklad, ki bo potrošnikom zagotavljal vračilo denarja tudi v primeru insolventnosti ponudnikov, podobno, kot so to storili na Danskem. »Takšen ukrep bi bil najbolj enostaven in najbolj primeren za obe strani, tako za ponudnike storitev kot za potrošnike,« so prepričani.BEUC poudarja, da potrošniške organizacije ne nasprotujejo, da se potrošnike spodbuja k prostovoljnemu sprejemu vavčerjev namesto vrnitve denarja, vendar le, če bodo vavčerji zavarovani z jamstvom pred insolventnostjo in veljavni vsaj dve leti.