Kako so podjetja družine Trump zaslužila milijardo dolarjev s kriptovalutami

Lani je Donald Trump na vrhuncu svojih pravnih zagat trdil, da mu zmanjkuje denarja. Če civilna kazen v višini 500 milijonov dolarjev ne bi bila znižana na približno sto milijonov, bi bil nekdanji predsednik, kot je navedel v sodni dokumentaciji, prisiljen razprodati preostale nepremičnine.

Le nekaj mesecev pozneje pa je ponovno izvoljeni ameriški predsednik doživel popoln preobrat, tako v politični kot finančni sferi. Medtem ko so prejšnji stanovalci Bele hiše pogosto sprejemali finančne kompromise zaradi svojega položaja, je Trump po inavguraciji postal precej bogatejši, njegova družinska podjetja pa sklepajo posle doma in v tujini brez zadržkov glede morebitnih navzkrižij interesov.

Potem ko je zaslužil več milijonov z izdelki, kot so lastne znamke Svetega pisma, kolonjske vode, superge in podpisane kitare, je predsednik iztožil še več deset milijonov dolarjev od družbenih omrežij in medijskih podjetij, ki so poravnali tožbe, ki jih je vložil Trump in za katere je le malo pravnih strokovnjakov menilo, da so utemeljene. Njegova žena Melania je z Amazonom podpisala pogodbo za dokumentarni film v vrednosti 40 milijonov dolarjev, kar močno presega običajne zneske v tej panogi.

Toda jedro Trumpovega novega premoženja predstavlja hitro rastoči kriptoimperij, ki ga je zgradil skupaj z družino. Po preiskavi časnika Financial Times je ta posel v zadnjem letu ustvaril že več kot milijardo dolarjev dobička pred obdavčitvijo, to pa delno zaradi razcveta kriptotrga, ki ga poganjajo prav temu naklonjene politike administracije.

V izračun prihodkov iz teh kriptoprojektov so vključeni le realizirani dobički. Trumpovi podvigi na področju kriptovalut so njegovo premoženje povečali še za več milijard dolarjev. Njegov delež v Trump Media & Technology Group – matični družbi Truth Sociala in podjetja za upravljanje bitcoinov – je zdaj, denimo, vreden 1,9 milijarde dolarjev.

Novi Trump Inc.

Na vprašanje, ali so izračuni Financial Timesa o dobičkih njegove družine v grobem pravilni, je Eric Trump dejal, da je »v resnici številka verjetno še višja«. Trumpov kriptoimperij temelji na obsežni mreži netransparentnih projektov v večinoma neregulirani industriji, vključno z digitalnimi izmenjevalnimi karticami, meme kovanci, stabilnimi kovanci, žetoni in tako imenovano decentralizirano finančno platformo – vsi pa se hvalijo s svojimi tesnimi povezavami s predsednikovo družino.

Ti projekti so prinesli velike vsote od tujih milijarderjev, subjektov, povezanih z nacionalnimi državami, in najmanj enega posameznika, ki so ga nekoč preiskovali ameriški organi. Medtem Trump izpolnjuje svojo obljubo, da bo postal »prvi kriptopredsednik«. Naročil je ustanovitev nacionalne rezerve v bitcoinih in na čelo glavnih ameriških regulatornih agencij postavil vodstvo, naklonjeno kriptovalutam.

Pod novim vodstvom je komisija za vrednostne papirje in borzo opustila preiskave velikih kriptopodjetij. V zadnjih devetih mesecih je cena bitcoina dosegla več zaporednih rekordnih vrednosti, podjetja, ki so pod administracijo Joeja Bidna zapustila ZDA, so se v celoti vrnila, vodilne v kriptoindustriji pa so v Trumpovi Beli hiši sprejeli z odprtimi rokami. »To bomo še razširili. Bolj kot si ljudje mislijo,« je poleti dejal Trump. »To je res vroča industrija.« Bela hiša je sporočila, da je bil Trump v svojem prvem mandatu edini predsednik, ki je med opravljanjem funkcije dejansko izgubil denar.

Celo Trumpova podjetja, ki prej niso bila povezana s kriptovalutami, so po vstopu v sektor ustvarila dobiček. Podjetje Trump Media & Technology Group je leta 2024 izgubilo 401 milijon dolarjev, letos pa se je preusmerilo

v kriptoindustrijo.

Najpremožnejši posameznik

»Dejstvo je, da je predsednik Trump že pred vstopom v politiko zgradil poslovni imperij – postal je najpremožnejši posameznik v zgodovini, ki je kdaj osvojil predsedniški položaj,« je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Kush Desai. »Njegov edini motiv, da je zapustil svoje razkošno življenje in se odločil kandidirati, je bil rešiti našo državo in naše ljudi.« Vendar mnogi menijo, da je predsednikovo donosno sprejemanje kriptovalut, ki je del širšega prepletanja njegovih poslovnih in političnih interesov, v sodobni ameriški zgodovini brez primere.

»Vsi drugi predsedniki po državljanski vojni so se izogibali kakršnimkoli pomenljivim finančnim navzkrižjem interesov pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti,« pravi Richard Painter, nekdanji glavni svetovalec Bele hiše za etiko v mandatu predsednika Georgea W. Busha, ki meni, da bi se moral Trump odpovedati vsem finančnim interesom, ki bi lahko bili v nasprotju z njegovimi uradnimi dolžnostmi. Jimmy Carter je svoj nasad arašidov prenesel na tako imenovani slepi sklad (upravljala ga je neodvisna tretja oseba, ki ni odgovarjala prvotnemu lastniku), George W. Bush pa je ob prevzemu predsedniškega položaja prodal svoj delež v baseballskem klubu Texas Rangers, opozarja Painter.

»Niti Nixon, kolikor nam je znano, ni imel finančnih interesov, ki bi bili v nasprotju z njegovimi uradnimi dolžnostmi.« Trump na začetku ni bil zagovornik kriptovalut. V letih pred volilno kampanjo leta 2024 je o njih dejal, da so brez prave podlage, bitcoin pa da je le prevara. V določenem trenutku je kriptovalute označil celo za neameriške, ker naj bi ogrožale moč dolarja.

Nenadni premik v njegovem odnosu do kriptovalut se je začel kazati med volilno kampanjo lani. Takrat je Trump napadal banke z Wall Streeta in trdil, da je bil njegov posel izključen iz bančnega sistema iz političnih razlogov. Družina pravi, da je bil to eden od razlogov, zakaj so se zatekli h kriptovalutam. »Bili smo tarča napadov, zato smo morali poiskati alternative tradicionalnemu financiranju,« je junija za Financial Times povedal Eric Trump.

Med lansko kampanjo je Trump obljubil, da bo končal Bidnov »križarski pohod proti kriptoindustriji«, da bo že »prvi dan« svojega mandata odstavil predsednika SEC Garyja Genslerja, skeptika do tega sektorja, ter da bo ustanovil ameriško rezervo v bitcoinih. »Pravila bodo določali ljudje, ki vašo industrijo ljubijo, ne pa tisti, ki jo sovražijo,« je julija leta 2024 dejal na kriptokonferenci v Nashvillu.

Tak pristop je bil diametralno nasproten Bidnovi administraciji, ki je imela do tega bolj previden odnos, saj jo je skrbelo tveganje zaradi nestabilnosti cen in morebitnih prevar. Med Bidnovim mandatom so bili nekateri največji igralci v tem sektorju v ZDA toženi ali kazensko preganjani, medtem ko je bil ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried zaprt zaradi goljufije in pranja denarja.

Ko je Trump sprejel kriptovalute, mu je to prineslo milijone dolarjev podpore med kampanjo, pozneje pa tudi donacije za njegov inavguracijski sklad s strani ameriških kriptopodjetij, kot so Coinbase, Ripple Labs in Circle. Leta 2023 so kriptovlagatelji ustanovili »super PAC« pod imenom Fairshake, ki je zbral 260 milijonov dolarjev za podporo kongresnim kandidatom, naklonjenim kriptoindustriji – za podporo republikancem pa je porabil skoraj dvakrat več kot za podporo demokratom.

Skoraj takoj po vrnitvi v Belo hišo je Trump nadaljeval svoje prizadevanje za širšo uveljavitev kriptovalut. Na dan Trumpove inavguracije je Gensler odstopil. Predsednik je na njegovo mesto imenoval zagovornika kriptosektorja Paula Atkinsa. Od takrat je SEC opustila ali razrešila več primerov donatorjev predsedniške inavguracije, med katerimi so bili Coinbase, Ripple Labs in Consensys.

Trump je ministrstvu za pravosodje naročil, naj porabi manj časa za preiskovanje kriptopodjetij. Aprila je agencija sporočila, da se v skladu z eno od predsednikovih izvršnih odredb »v primerih, povezanih z digitalnimi sredstvi, ne bodo vložile obtožnice za regulativne kršitve«, razen če so bile storjene »namerno«.

Prav tako je podpisal odredbo, ki Američanom omogoča, da del svojih pokojninskih prihrankov vlagajo v kriptovalute, kar je velika spodbuda za sektor, medtem ko nova zakonodaja vzpostavlja regulatorni okvir za stabilne kriptovalute. Odpravili so tudi predpise, ki so omejevali vključevanje tradicionalnih bank v kriptosektor.

Predsednik je pomilostil tudi Rossa Ulbrichta, ustvarjalca Silk Roada, in zaposlene na borzi kriptovalut BitMEX, s čimer so se številni v tej industriji strinjali. Vlagatelji so bili nad novim pristopom navdušeni, zaradi česar je cena bitcoina in drugih manj znanih žetonov dosegla rekordne vrednosti. Hkrati so Trumpova družinska podjetja kupovala bitcoine in druge žetone ter zagnala številne projekte, da bi izkoristila rast cen.

Meme kovanci

Nekaj dni pred nastopom funkcije je Trump izdal meme kovance, povezane z njim in njegovo ženo Melanio. Analiza Financial Timesa kaže, da so ti žetoni, ki služijo zgolj špekulacijam, ustvarili približno 427 milijonov dolarjev od prodaje in trgovalnih provizij. Natančna delitev dobička od meme kovancev ni znana. Na uradni spletni strani »Get Trump Memes« za žeton $TRUMP piše, da s Trumpom povezana podjetja »skupaj lastniško obvladujejo« 80 odstotkov podjetja.

Na spletni strani za žeton $MELANIA pa je kot edino omenjeno podjetje navedeno družinsko podjetje Trumpovih, MKT World. Trump je izkoristil blišč predsedniškega položaja za spodbujanje svojih podvigov na področju digitalnih sredstev. Cena žetona $TRUMP je letos padala, dokler ni Trump napovedal, da bo maja v enem svojih klubov golfa priredil zasebno večerjo za 220 največjih imetnikov meme kovancev.

Trump je osebno zaslužil tudi več sto milijonov dolarjev z družbo World Liberty Financial (WLFI), ki sta jo ustanovila njegova sinova skupaj s sinovoma odposlanca Steva Witkoffa. Podjetje upravlja dva žetona, WLFI in stabilni kovanec USD1, ki je vezan na dolar.

Po izračunih Financial Timesa je podjetje do zdaj ustvarilo 550 milijonov dolarjev s prodajo žetona WLFI, trgovskega »upravnega« žetona, ki imetnikom daje glasovalno pravico do oblikovanja politike World Liberty Financial. Slednje je prodalo tudi za 2,71 milijarde dolarjev svojega stabilnega kovanca USD1. David Wachsman, tiskovni predstavnik podjetja, tega ni želel komentirati.

Za ohranjanje vrednosti USD1 mora podjetje imeti sredstva v rezervi, da podpre žeton, zato prihodki od prodaje ne pomenijo takojšnjega dobička. Če pa bi bil denar od prodaje naložen v kratkoročni ameriški dolg, bi World Liberty Financial do zdaj zaslužil približno 40 milijonov dolarjev obresti in provizij iz sredstev, s katerimi podpira svoj stabilni kovanec USD1.

Podjetje DT Marks DEFI LLC, družinsko podjetje Trumpovih, je v World Liberty Financial sprva imelo 75-odstotni lastniški delež, a ga je pozneje zmanjšalo na 38 odstotkov. Komu in za koliko je družina Trump prodala del svojega deleža, ni jasno.

Trump je v svojem zadnjem finančnem razkritju, ki zajema koledarsko leto 2024, prijavil osebni dohodek v višini 57,3 milijona dolarjev iz World Liberty Financial. Trump je zaslužil tudi več milijonov dolarjev s prodajo digitalnih izmenjevalnih kartic, na katerih je upodobljen kot superjunak ali na motorju.

Celo Trumpova podjetja, ki prej niso bila povezana s kriptovalutami, so po vstopu v sektor ustvarila dobiček. Podjetje Trump Media & Technology Group je leta 2024 izgubilo 401 milijon dolarjev, letos pa se je preusmerilo v kriptoindustrijo. Od takrat je zbralo več milijard dolarjev za nakup žetonov in ustanovilo več skladov bitcoina.

S to potezo je ustvarilo več kot tri milijarde dolarjev prihodkov – več kot polovico tega ima v lasti Trump, saj ima v podjetju skoraj 53-odstotni delež. Večina Trumpovih kriptopodjetij je v lasti preklicljivega sklada, ki ga upravlja Donald Trump mlajši in ki po trditvah Bele hiše ščiti predsednika pred morebitnimi nepravilnostmi. Vendar pa predsednik, v nasprotju z večino svojih nedavnih predhodnikov, svojih interesov ni prenesel v slepi sklad. Prav tako je Trump edini upravičenec sklada in bo do sredstev lahko dostopal takoj po koncu mandata.

Veliko najopaznejših potez Trumpove družine na področju kriptoindustrije se je zgodilo povsem na očeh javnosti, vendar so zunaj krogov izvoljenih demokratov in aktivistov za etično ravnanje sprožile le malo ogorčenja.

Anketa med Trumpovimi volivci, ki jo je za Financial Times naročila organizacija Public First US, je pokazala, da jih je več kot polovica prepričanih, da je predsednik med mandatom zaslužil manj kot 100 milijonov dolarjev, medtem ko skoraj tretjina verjame, da iz predsedovanja sploh ni imel nobene finančne koristi. Več kot 40 odstotkov jih je dejalo, da še niso slišali za Trumpov meme kovanec ali za kriptovalutno platformo družine Trump.

Eden od primerov Trumpove vpletenosti v svet kriptovalut, ki ni bil deležen velike medijske pozornosti, je kitajski kriptomilijarder Justin Sun. Sun se spopada z obtožbami SEC zaradi goljufije in manipulacije s trgom, kmalu po lanskih volitvah pa je vložil 75 milijonov dolarjev v World Liberty Financial.

Tri mesece pozneje je SEC – zdaj že pod nadzorom Trumpove administracije – svojo tožbo proti Sunu »začasno ustavil, da bi proučil možnosti za poravnavo«. Sun se je na to odzval z emojiji stiska rok. Maja je s predsednikom večerjal v njegovem golfskem klubu v Virginiji in postal eden najopaznejših promotorjev meme kovanca $TRUMP, pri čemer se je zavezal, da bo kupil za še 100 milijonov dolarjev žetonov.

Sun trdi, da je njegovo zanimanje za Trumpove projekte izraz njegovega zaupanja v sproščen pristop ameriške administracije do regulacije na trgu kriptovalut ter v predsednikovo naklonjenost tej tehnologiji in tudi podporo vplivnih članov njegove vlade. Bela hiša medtem trdi, da podpira nastajajočo tehnologijo z namenom, da bi iz ZDA naredili »svetovno prestolnico kriptovalut«.

Člani Trumpove družine tudi sicer radi govorijo o povezavah med svojimi podjetji in predsednikom. Eric Trump je junija za Financial Times povedal, da je $TRUMP »daleč najuspešnejši meme kovanec«, delno tudi zato, ker industrija izkazuje veliko naklonjenost njegovemu očetu.

Donacije v kriptovalutah

Tudi tuje vlade in drugi vlagatelji, povezani z nacionalnimi državami, so se pridružili Trumpovim podvigom. Investicijska družba MGX iz Abu Dhabija je na začetku letošnjega leta kupila za dve milijardi dolarjev stabilne kriptovalute, ki jih podpira Trump. Kitajsko podjetje GD Culture Group je napovedalo, da je zbralo 300 milijonov dolarjev za nakup bitcoinov in meme kovanca $TRUMP.

Junija je sklad iz Združenih arabskih emiratov, Aqua 1 Foundation, kupil digitalne žetone, ki jih je izdala družba World Liberty Financial, v vrednosti sto milijonov dolarjev in s tem postal njen največji javno znani vlagatelj. Medtem pa Trump še naprej politično izkorišča donacije v kriptovalutah. Samo v prvi polovici leta 2025 je »super Pac« zbral najmanj 41 milijonov dolarjev, kar mu je pomagalo zgraditi sklad za podporo kandidatom, zvestim njegovi platformi, na prihajajočih vmesnih volitvah.

Podjetje World Liberty Financial samo podpira novo skupino Digital Freedom Fund Pac, katere cilj je razširiti kriptovalutno vizijo predsednika Trumpa. Kriptomilijarderja, dvojčka Winklevoss, sta povedala, da sta skupini donirala za 21 milijonov dolarjev v bitcoinih, medtem ko je kriptovalutna borza Kraken prispevala milijon dolarjev.

Številni člani kabineta bodo imeli koristi od ponovnega oživljanja kriptovalut. Borznoposredniška družba Cantor Fitzgerald, ki jo zdaj vodi Brandon Lutnick, sin ministra za trgovino Howarda Lutnicka, ima denimo velik delež v bitcoinu. Še pomembneje pa je, da je družba glavni skrbnik več milijard dolarjev ameriških državnih obveznic, ki jih ima v lasti Tether, največje podjetje za izdajo stabilnih kovancev na svetu.

Ministrstvo za trgovino je sporočilo: »Minister je v celoti spoštoval določila svojega etičnega dogovora glede odsvojitve in izločitve.« Podpredsednik J. D. Vance, ki se je udeležil konference o bitcoinu, je po finančnih razkritjih, ki jih je objavila administracija, prav tako razpolagal s kriptovalutami. Enako tudi Bill Pulte, direktor zvezne agencije za stanovanjsko politiko.

Steve Witkoff, predsednikov dolgoletni prijatelj, ki je bil imenovan za posebnega ameriškega odposlanca za Bližnji vzhod, in njegova sinova Zach in Alex, ki sta skupaj ustanovila World Liberty Financial, imajo v lasti 3,75 milijarde žetonov WLFI, zdaj vrednih približno 530 milijonov dolarjev. Witkoffovi bodo skupaj z drugo družbo prejeli 25 odstotkov prihodkov iz platforme.

David Warrington, pravni svetovalec Bele hiše, je dejal, da Witkoff sodeluje z uradniki, ki se trudijo zagotoviti popolno skladnost s pravili, vključno z izvedbo vseh pravnih korakov, potrebnih za odsvojitev. Čeprav je Eric Trump lani obljubil, da bo družinsko podjetje in ameriško vlado ločeval »zelo visok zid«, sta Trumpova sinova najbolj odkrito izkoristila očetov položaj – potujeta na konference v Abu Dhabi, Hongkong, Singapur in druga mesta, kjer pojasnjujeta prednosti kriptovalut in iščeta vlagatelje za svoje podvige.

Donald Trump mlajši je poudaril osebni delež Trumpove administracije v kriptoindustriji. Tisti, ki sprejemajo zakone o kriptovalutah, so »tudi sami vlagatelji vanje«, je maja letos povedal na konferenci o bitcoinu v Las Vegasu ter dodal: »To bo zelo koristilo skupnosti.«

Isti mesec je Eric Trump kriptovalutnim špekulantom zagotovil, da bo Washington nakopičil ogromne količine bitcoina, pozneje pa napovedal, da bo en bitcoin, ki je zdaj vreden okoli 110.000 dolarjev, nekoč vreden celo milijardo dolarjev. »Skupnost bitcoinov je mojega očeta sprejela kot še nikogar prej,« je Eric Trump dejal v Hongkongu. »In upam, da se je to bogato obrestovalo.«

Joe Miller, Alex Rogers, Paul Caruana Galizia, Nikou Asgari, Eade Hemingway, Oliver Hawkins, Chris Cook. © Financial Times Limited 2025. Vse pravice pridržane. Prepovedani so distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. Financial Times Limited ne prevzema odgovornosti za natančnost ali kakovost prevoda.