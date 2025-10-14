Kako so politiki in potniki obupali nad bolj zelenim zračnim prometom

V nadaljevanju preberite:

V kontrolnem stolpu na Gatwicku, drugem največjem letališču v Veliki Britaniji, je živahno kot v čebelnjaku. Tamkajšnji kontrolorji poletov ob glavnih konicah skoraj vsako minuto poskrbijo za nov vzlet ali pristanek. Do leta 2030 bi lahko imeli še več dela: britanska vlada je nedavno odobrila načrte za gradnjo druge vzletno-pristajalne steze, s čimer bi se zmogljivost letališča povečala na 80 milijonov potnikov na leto. Širijo se še tri londonska letališča, in to še preden bo zgrajena kontroverzna tretja vzletno-pristajalna steza na Heathrowu. Obenem pa sta tudi pariško letališče Charlesa de Gaulla in El Prat v Barceloni letos ponovno začela z razvojnimi načrti, ki vključujejo širitev.