Kako so savdske družine z vodo ustvarile devetmilijardno premoženje

V državi, kjer je pitna voda strateška dobrina, je razsoljevanje morske vode očitno postalo velik posel. Družine, ki so sodelovale pri ustanovitvi podjetja ACWA Power, so iz vodne infrastrukture zgradile milijarden mednarodni energetski imperij. Kot je poročal Bloomberg, sta družini Abunayyan in Al Muhaidib s svojimi deleži v podjetju ACWA Power ustvarili premoženje, ocenjeno na približno devet milijard dolarjev. Začeli so z vodnimi in energetskimi projekti na domačem trgu, s časom pa se razvili v mednarodnega ponudnika infrastrukture za razsoljevanje morske vode, proizvodnjo elektrike in obnovljive vire energije. ACWA Power je bila ustanovljena leta 2004. Med ključnimi ljudmi v ozadju njenega nastanka je bil poslovnež Mohammad Abunayyan, ki je izkušnje z vodnim sektorjem pridobival ...