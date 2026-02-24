Kako so štiri leta vojne spremenila Rusijo

Spopadi v Ukrajini so preoblikovali vsakdanje življenje.

Moški srednjih let v kamuflažni uniformi vstopi na avtobus v središču Moskve. V roki drži plastično vrečko s steklenico vodke in pločevinko piva. Rahlo se ziblje, oči ima motne in izmenično srka iz steklenice in pločevinke. Ozre se po drugih potnikih in reče, ne da bi koga posebej nagovoril: »Držimo obrambo. Držimo obrambo.« Potniki odvrnejo pogled. Očitno se hočejo izogniti očesnemu stiku z enim od protagonistov ruske »posebne vojaške operacije« v Ukrajini. Mnogi Rusi se trudijo, da se ne bi zmenili za vojno, ki se je začela pred natanko štirimi leti, a to postaja vse težje. Nič ne kaže na to, da bi se bližal politični ali gospodarski zlom. Toda niti represivni režim Vladimirja Putina ne more prikriti, kako vse vojna vpliva na vsakdanje življenje. Že samo potovanje po državi ni več tako ...