Kako so v karanteni uspešne borzne družbe

Izbruh virusa je spodnesel tudi tečaje delnic na ljubljanski borzi, čeprav so padci večinoma manjši kot na drugih evropskih in svetovnih borzah. Pri tem pa ne gre spregledati, da vse pomembnejše družbe ljubljanske borze svoje delo za zdaj opravljajo v polnem obsegu. Zaprta so le tista vrata, ki morajo biti zaradi omejitev.Tako kot indeksi številnih evropskih borz je tudi Sbitop dosegel letošnji vrh v drugi polovici februarja (19. februarja). Rast od začetka leta do vrha je znašala šest odstotkov. Sledil je opazen padec, tako da je zdaj (po treh zaporednih dnevih rasti) približno četrtino pod letošnjim vrhom. Skupno pa letošnji ...