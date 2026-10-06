Kako težko je danes prodati rabljenega dizla

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    6. 10. 2026 | 04:00
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    5:25
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Vojna na Bližnjem vzhodu viša cene nafte, v kombinaciji z napadi na rafinerije v Rusiji pa se izdatneje dražijo goriva, sploh dizel. Maloprodajna cena dizelskega goriva je okoli 34 odstotkov višja kot na začetku leta, bencin se draži počasneje in je 26 odstotkov dražji. Višje cene goriva že vplivajo tudi na odločitve potrošnikov, ki kupujejo rabljene avtomobile. Regionalni vodja prodaje in odkupa rabljenih vozil pri Porscheju Inter Auto Gregor Kocjančič opaža, da povpraševanje po rabljenih vozilih z dizelskim motorjem v zadnjih mesecih upada: »Moram poudariti, da smo upad zaznali predvsem pri kompaktnih vozilih z dizelskim motorjem, pri večjih, na primer športnih terencih in premium znamkah, je dizelski motor še vedno najbolj iskan.« Sogovornik pravi, da so takšne razmere pričakovali, ...

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